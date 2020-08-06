李登輝過世，得年98。李登輝執掌台灣政權12年，下台前，本欲利用末代國大修憲以期連任，無奈事與願違，這是國民黨之僥倖，但換來李登輝積極扶植的民進黨執政，則是台灣更大的不幸，直至今日，更是禍不單起，政治生態日見沉淪不知伊於胡底。

若要簡要評價李登輝，可以說：既是國民黨的螟蛉子、中山狼，更是台灣的盜跖者流。

李登輝走了，但不乾不淨，很難一了百了，更難說死者為大，但求善後而已！甚至可以說，李登輝既死，蓋棺一時還難論定者不在歷史會如何書寫，這早有定論；而是今天的現實，即執政者民進黨，分明是假台獨而實屬大盜竊國者流，卻一路打著中華民國名號招搖撞騙，出於合理化政權及維權的盤算，必會給予李登輝極高的「飾終之典」，庶民出於敬畏權力之心，況且還曾經是據台12年的最高統治者，也會不自覺的以為李登輝在台灣政治轉型中，有其歷史地位。

的確，李登輝在任時，台灣經歷了徹底的轉型。兩蔣時代，先是從純樸勤懇的農業社會進入工業化和第三產業為主的社會，這是世人艷稱的經濟起飛時代，或稱台灣錢淹腳目的世代，號稱亞洲四小龍之首。兩蔣無論如何評價，在社經科教文方面，至少留下了巨大且扎扎實實的遺產，講得不客氣，足供後來者揮霍。

蔣經國驟逝，制度上雖有接班人梯隊，在吹台青的大方針下，李登輝以副總統之姿，繼任大位原無疑義。從最近公諸於世的蔣經國日記可以看到，小蔣所以會選擇李登輝，多少係出於和林洋港之間的比較，或還有那「王莽恭謙下士時」的忍功，完全忽視了李登輝的身分認同竟無中國人的成分，有也是幾希幾微，追求的是權謀的策略，從負面看更像是有仇有怨。從後來李登輝的大搞省籍矛盾，在黨內拉李煥打俞國華，拉郝柏村扳倒李煥，宋楚瑜更是口袋裡的玩物，說什麼逃不出如來佛的手掌心。

可這些權謀都包裝在民主化、本土化的訴求裡。當然，兩蔣時代的國民黨雖培育了大批的知識菁英，但官僚系統培育的人才少有能堪大任和大局者，最典型的例證就是馬英九，在兩岸關係上，馬英九高票獲任總統，竟不思大局和歷史而思為全民總統，幾乎棄守所有該堅持的民族大義和國家認同，任令教科書台獨化，不思撥亂反正，無異自我綠化。

從李登輝成立國家統一委員會到發表兩國論，從兩岸九二共識到兩岸兩會領導人在新加坡會面，再到陳水扁揚棄《國家統一綱領》到馬英九搞大三通和ECFA，卻忘卻國統會和國統綱領，即知馬英九的格局所在。也難怪李登輝當初還容得下馬英九，卻萬萬容不下郝柏村和王建煊以及新黨的原由。國民黨忠貞黨員如許歷農者所以願就兩岸統一大局為念，並付諸實踐者，且所以如鳳毛麟角者，這些都不能不從失去對歷史大局的認識和今天國民黨將就台獨來檢討，並同時清算李登輝，也幸有連戰在政權轉移後終有體悟，始能勉強支撐國民黨於一時。看看今天的國民黨不是很清楚嗎？

李登輝原為左統，那是年少輕狂的時代，今天看來就有如汪精衛，當初慷慨歌燕市，不負少年頭，卻甘為張邦昌、石敬塘者，時移世遷，李登輝的歷史之惡更有過之者，竟還能欺世盜名，冒稱寧靜革命，偽稱民主先生者，且何以竟是兩蔣之後台灣黑金政治的濫觴，自可思過半矣。

李登輝告別了黑金政治敢於橫行無忌且登堂入室的台灣，對台灣或是歷史的解脫。今天的台灣黑金政治所以愈來愈見猖狂者，可謂不論藍綠，都無法脫身，皆拜李登輝之賜。今天民進黨執政所以更敢於無法無天，可謂絕對的權力，帶來絕對的腐敗，正是李登輝藉由修憲取得的無上權力一傳再傳，得位者皆得以獨裁專斷，此所以民進黨幾乎明目張膽敢於以黑金包裹台獨者的源頭，播下孽種且發芽為害台灣者就是李登輝。這不能不讓人想起史記司馬遷的一段話：「盜跖日殺不辜，肝人之肉，暴戾恣睢，聚黨數千人橫行天下，竟以壽終，是遵何德哉？」

李登輝的得位掌權和高壽，究竟是誰的幸與不幸，從大局、從歷史，可以看得很清楚！（作者為大學教授）