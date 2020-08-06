美國衛生部宣布，部長阿札爾將於近日訪台。這將是睽違6年後再度有美國的內閣級官員訪台，也是台美自1979年斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。雖然阿札爾表明這趟訪台將就公共衛生領域的議題多做交流。不過大家也知道，美國官跑到台灣，北京政府一定不開心。川普政府的這個決定，顯然就是要再次用「阿札爾訪台」來打台灣牌，挑戰北京的極限，跟台灣本身其實沒有太大關係。而且基本上台灣也沒有太多的選擇權和話語權，美國大哥要用台灣激怒大陸，現在的情況我們敢說不嗎？

阿札爾出身醫師世家，他的爸爸是約翰霍普金斯醫院的權威眼科教授。但他並沒有跟隨父親的腳步走入醫療相關的領域，而是走入法政相關的領域攻讀，最後從耶魯法學院畢業進到法律圈。但為什麼之後又輾轉進入衛福部，也就是因為他的家學淵源，讓他可以融合自家相關的醫藥背景，還有自己跨領域學習的法律知識，最後成為需要具備醫學、公衛和政治能力的衛福部長。這樣的例子不只在美國的政界少見，印象中在台灣也沒有出現過。

只不過隨著社會經濟的發展，現在全球各個已開發國家遇到的社會現況是，教育所能帶來的階級流動越來越小。原本就有貴族階級的傳統歐洲國家就不必說了，連相對年輕和一直以獨立自由為傲的美國社會，階級複製、階級不流動也成為了現在的常態。所以當中美貿易戰陷入僵局，美國疫情又瀕臨失控的當下，美國人就重新在思考他們的教育、科技和獨立自由的國家精神是不是出了什麼問題？

從華為的5G到抖音Tik Tok在美國掀起的風波，都一再提醒美國人他們的科技地位受到挑戰，而這背後的遠因，就是中國大陸傾全力在發展的科技和科學教育。也因此現在許多美國人才在呼籲要重新擁抱科學教育，並且要找回年輕一代科學邏輯、實事求是的精神。（比如戴口罩可以預防新冠肺炎這麼清楚的邏輯，為什麼就是有美國人覺得這是天大的謊言？）被夾在中國和美國兩強鬥爭之間的台灣，是不是也該好好思考我們的下一步要如何進行？

（作者為口譯工作者）