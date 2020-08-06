朝野立委集體收受賄賂，總統府前秘書長蘇嘉全因再度捲入家族「貪婪風暴」，喊冤「清白是我的第二生命」，請辭獲准。蔡英文總統拋出重話：「升官發財請走別路」。不料，蔡英文重話言猶在耳，又傳出「黨政媒體一家親、綠媒壟斷政府標案」，以及「故宮、台鐵標案評委綠油油」的醜聞，氣憤的台鐵員工甚至戲謔地改編蔡英文的重話：「升官發財請走鐵路」！而網路上對蘇嘉全的清白說，更是嗤之以鼻。

台灣政壇，貪腐不斷，問題就出在李登輝6次修憲，把民主政治中最具關鍵的制衡機制，修得不見蹤影了。

按原版憲法，總統由國民大會間接選舉產生，行政院長由總統提名，但立法院擁有閣揆同意權和覆議權，因而立法院對總統及行政院內閣產生了制衡的效應。修憲後，行政院長在總統任命後無須經立法院同意，立法院即使行使倒閣權，總統還可解散立法院。立法院徒有因內亂外患罪彈劾總統的雞肋；形成行政院長有責無權，總統有權無責的怪現象。

總統改採直選後，任何人的民意基礎都難望其項背，民意所歸，誰能攖其鋒？總統欽點閣揆，立法院手中已無閣揆同意權，形同自廢武功，對於總統欽點的閣揆人選，除了排排坐、鼓掌通過外，別無他法。因此，修憲後的閣揆，說得難聽些，無異於總統的家臣、傀儡，召之即來，揮之即去。現今閣揆的首要任務，便是俯首聽命，全力實踐總統的意旨，不給元首添麻煩。正因如此，陳水扁以來，歷任閣揆多有德不配位者，而閣揆更迭有如走馬燈，更是習以為常。

民主政治與專制極權之間，差異不過制衡而已。然而，6次修憲後，憲法中原有有關制衡的精神與制度設計，蕩然無存。總統的權力，無限擴張，形成超級總統制。這樣的權力結構設計，總統若能克制自己對權力的慾望，約束家屬與家族對利益的渴求，那麼，問題不大。反之，總統若是慾望高漲之徒，權力與貪婪將如同脫韁野馬，一發不可收拾。

政治，是利益分配的過程。再怎麼極權專制的獨裁者仍然需要一群徒眾來維繫權力，交換條件便是讓支持他的徒眾分享利益。民主與極權，其實是個光譜概念，差別就在於權力制衡的有無，和分享利益群眾的多寡。有效的制衡加上分享利益的群眾人數越多，就越民主，反之，就越專制。

修憲後的台灣政治，總統若想繼續保有至高的權力，就必須與同黨諸公分享利益，甚至在官箴與清廉方面與從政黨員達成某種程度的妥協，甚至包庇。譬如，總統專機走私洋菸，喧騰一時，國安單位涉案者未受懲處，且有高升之喜，監督失察的陳菊，也能高攀監院院長之職。再如，任上犯事的民進黨官或是綠友友，往往在昔日長官的提攜下，轉進他行，繼續攫取暴利，黨政媒一家親，也就不令人意外了。類似情節，再三重演，擁有絕對權力的蔡總統，難辭其咎，要說什麼升官發財請走別路，孰能信之？

李登輝修憲、引進黑金政治後，政風大壞。深諳民主運作者多明白，修憲後所謂陽光法案、政治獻金專戶等規範，不過是假法律之名正當化政客收受賄絡的惡行罷了！從成本效益的角度看，為企業代言的收益，遠高於為市井小民代言，人性趨吉避凶，聰穎如立委，既不能制衡總統，又難與總統分享權力，當然只能「捨小民就企業，棄權力爭利益」了。修憲後，立院政商勾結的醜聞、飲食男女的緋聞，不絕於耳，道理就在於此。

「絕對權力，絕對腐化；完全執政，完全腐化」是不變的鐵律。李登輝掌權修憲以來，台灣政治愈趨貪婪腐敗，領導階層眷屬更見驕奢，皆因修憲錯亂、制度有弊。台灣真要體現民主的價值，就必須及時修憲，將制衡的機制重新置入憲政的規範裡。只不過，在蔡政府長期縱容黨政媒一家親的情況下，民主制衡終究是鏡花水月。

（作者為資深媒體人）