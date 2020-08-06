前時代力量主席、前立法委員徐永明涉嫌收賄遭到羈押，儘管已經交保獲釋，但對照他先前曾說要把貪汙的政治人物關到老、關到死的強烈談話，讓人感到格外諷刺。徐主席是學界出身，擁有密西根大學政治學博士，在投入政治之前，曾在中央研究院和東吳大學任職，研究和教學與台灣民主化相關。由於徐立委有學者背景，和傳統的政治人物不同，因此原先希望他加入一個具有理想性的時代力量、並當選不分區的立法委員時，至少能為國會注入一股清流，如今被捲入集體收賄案，令人不勝唏噓。即使走完司法程序後被認為證據不足或是沒有對價關係而能脫身，但在道德和政治責任方面，仍然難以對時代力量的支持者交代。

徐委員當年因為熱衷於政治，離開了以學術研究為評鑑主要依據的中央研究院，轉往東吳大學教書。那時個人認為他的專業其實不錯，因此還找過他審稿，但顯然徐博士已被政治吸引，忙著上電視的談話性節目，沒有時間擔任審稿，以後就很少在學術會議的場合見到他。

在他參加時代力量成為立法委員後，我想他是終於得到了他想追求的位置。然而就如同我們在政治學所學到的：「權力腐化，絕對的權力，絕對的腐化」，沒想到在徐教授從政後，腐化的速度還真快。更令人驚訝的是當他收受賄款（或是宣稱的借款）時，時代力量的祕書長還以借貸發薪為藉口，連託詞都如此政治。

徐立委這次被指控收受兩百萬的賄款，要協助修改《公司法》，讓人感覺學者從政，就連收賄也不如職業政客，也難怪學界普遍被人看不起，因為若以他從政前的教學薪資和擔任名嘴的收入，就遠遠超過這個數字。換句話說，他收賄的數字不如他一年的收入，但卻承擔如此高的風險，顯然這不是一個理性的選擇。更何況若是這次修法成功，行賄者的獲利更是以數億計，而協助修法者僅獲得不成比例的「分紅」，也太讓人覺得學者出身的立委，竟然低價賤賣自己的影響力。至於他是否已經完全失去學者從政的理想性，在政治大染缸中無法自清，當事者心中最清楚。

莎士比亞名劇《凱撒大帝》，凱撒被刺殺時，由於他在參議院的摯友布魯特斯也是眾多行刺者之一，因此凱撒喊出「連你也是嗎？布魯特斯」（Et tu, Brutus？）時，他感覺的是一種背叛。當打著反貪腐口號的徐委員被指控收賄後，那些對時代力量或學者從政有所期待的支持者，大概心中也會吶喊道：「連你也是嗎？徐博士」（Et tu, Dr. Hsu？）。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）