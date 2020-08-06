近來陷入貪腐案風暴的時代力量，可以說是屋漏偏逢連夜雨，不僅涉案的黨主席徐永明宣布退黨，北市指標性的年輕議員林穎孟和黃郁芬也相繼退黨。對比於2016年取得5席立委、2018年取得16席議員佳績，如今5位立委4人退黨、1人棄選淡出，16位議員3人退出，這個太陽花學運後異軍突起的新興政黨，可以說是面臨土崩瓦解的慘境。

無比諷刺的是，7月底時力還發布民調，顯示自身是第二能堅持公平正義及查弊打貪的政黨，結果幾日之後爆發的立院貪腐案涉及到的卻是黨主席層級，而在內部處理上，時力更是爆發內鬥，引發後續的退黨事件。相當有意思的是，過去以自詡公開、透明、平權、正義形象著稱的時代力量，也在黃林的退黨事件與指控中，揭開最醜陋的一面，包括黨中央的專斷橫行、有關係沒關係的文化、沒辦法接受不同意見、不當權力壓迫。

進一步來說，時代力量的問題並非一時一刻所形成，早在此前，就曾爆發小綠派與正黃派的路線鬥爭，導致親民進黨的林昶佐、洪慈庸退黨。除了內部問題外，雖然在議題領域上有所擅長，但鮮明的意識形態色彩，也命定式地決定這個新興政黨的悲劇宿命。因為激進的統獨立場，在當前兩大黨的體制裡，極難於單一選區相對多數決的選制裡脫穎而出，2016與民進黨結盟的時力可以在立委選區辦到，但2020卻連出戰都不敢，更遑論小黨轉大黨的關鍵指標─縣市首長之戰。

時力在意識形態的局限性，從民調來看可說是一目了然，以「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研中心在6月進行的調查進行交叉分析，即可發現每100位時力支持者，0人為偏統派、僅21.2人支持維持現狀，偏獨派則高達78.7人；對比民進黨三項數據，為3.2人、38.3人與55.2人，便可清楚知道，時代力量在統獨光譜上比民進黨還獨化的結構。

雖然說偏獨者歷經2020大選有顯卓成長，達歷史巔峰，然而具體而言，還在3成之譜，台灣民意多數仍是維持現狀，有超過5成的支持。因此時力的意識形態路線，本身票源就有限，更何況，在其難以爭取多數維持現狀派支持的同時，還要與民進黨和基進黨搶奪偏獨派的認同。美麗島電子報7月底的國政調查顯示，時代力量的政黨認同僅能獲得到3.4%的支持率，不只遠低於藍綠兩大黨，更是遜於民眾黨的6.5%，淪為第4位政黨，在台灣政黨政治有逐漸邊緣化的傾向，也就無須感到意外。

陷於內鬥、幹部出走、意識形態先天限制的時代力量，已然正在走向末日。即使黃國昌光彩仍在，但從連他都選擇淡出時力、不問黨務，寧願去大同公司當獨董，留徐永明、邱顯智苦守寒窯的作法，大概就可明白時力前景有多麼黯淡。

時力的末日，值得所有自詡「第三勢力」的政黨警惕，到底什麼是台灣的主流民意？以及清新正義招牌的難承之重。台灣政黨政治腐化至此，小黨同樣有責。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）