當紅韓劇《雖然是精神病但沒關係》，看似探討長期被汙名化的精神疾病，並凸顯照護者、陪伴者的心路與辛酸，實則反思全球化的成功至上主義所衍生的階級問題，一句「我還不夠好」、「我還不夠努力」所帶來的壓力，壓得地村民喘不過氣來。

劇情描述療養院的看護工，自小必須承擔照顧自閉症哥哥的責任，看似堅強的外表，內心其實住著一個渴求被愛卻被強迫長大的小男孩；女主角則是孤傲冰冷的暢銷書作家，是被眾人捧在手心上的任性公主，卻衝動行事而差點毀掉自己的事業。看似不相干的兩人，因為至親家人都有精神方面的疾病而命運交錯。

男主角一心想過自己的生活，卻又放不下無法自理日常生活的哥哥，雙方彼此情緒勒索，不斷惡性循環，當真愛來臨時，又使情況變得更為複雜。女主角行事作風看似強勢，其實活在死去母親的暴力陰影下，父親病後的冷言冷語，更使她活在不被愛的地獄中。

都說家家有本難念的經，備受精神疾病困擾的病友，都有一段不堪的過去，他們也許渴望被理解，卻又經常陷入一種不可能被理解的絕望情緒，甚至對外界同情的眼光感到排斥，更不要說歧視。

男主角的一段話說明這樣的無奈：「你了解自己的情緒嗎？是什麼樣的情緒讓你這麼激動，你自己可能都不知道，所以不要認為你理解我，你到死都無法理解我。」

但其實更教人心疼的，是那份永遠覺得自己不夠好的心情。男主角為了滿足家人的期望，好好照顧哥哥，卻永遠達不到目標；女主角為了成為乖小孩而努力著，為了掩飾自己的不夠好，必須使自己看起來冷酷，直到遇見使自己打開心扉的男主角，才卸下心防。

一場關鍵戲，女主角提及她的一頭長髮是母親強迫她當一個淑女、乖孩子的印記，她曾動念剪去，卻遭到母親暴力對待。她最終決定剪去長髮，並說：「我終於剪掉我的束縛。」足見這份束縛有多糾纏。

此外，劇中的蝴蝶意象，既代表重生，卻又是加害者身上的符碼，男主角抽絲剝繭，從哥哥憑記憶畫出的圖像找出殺母凶手，結果令人意外。但精神病患失控時，陪伴者習慣以「蝴蝶式擁抱」安撫情緒，此刻的蝴蝶又充滿正能量，療癒無比。

雖然是神經病，但真的沒關係嗎？韓國人大膽逼視這個問題，也代替患者及其家屬探問這個嚴肅的問題。答案不見得肯定，有關係的卻是，自認為正常的人，如何面對自己的人生？如何與至親家人相處？如何擺脫始終認為自己不夠好的地獄？如果不能面對這些問題，正常人與精神病，其實沒有分別。