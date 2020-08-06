美國衛生部長阿札爾將於10日率團訪問我國，除了與台北繼續磋商如何控制新冠病毒疫情、進一步強化衛生合作、悼念前總統李登輝之外，無疑也具有不少政治意涵。由於他是1979年以來訪問台北的美國最高層級內閣官員，因此引發中國大陸強烈反彈，但若反應過度，可能正中選情陷於低迷的川普總統下懷，而提出更強烈的「反中」政策。

雖然阿札爾是1979年以來美國內閣中訪問台北的最高層級官員，但卻不是層級最高的美國官員。1979年，即我國與美國斷交後的次年，美國聯邦國會眾議院議長金瑞契訪問台北為我國送暖。2011年12月，國務院下的獨立機關「美國國際開發總署」署長沙赫訪問我國，與當時的馬英九總統共商經濟合作與衛生防疫事宜。金瑞契是最高層級國會領袖，僅次於副總統。沙赫的層級也非常高，地位相當於副國務卿。不過，兩人皆非內閣官員。

這次阿札爾之所以被認為是1979年以來訪問我國最高層級的美國內閣官員，是根據1947年總統去世或出缺後繼承順位的一項法律，衛生部長在繼承順位中排名12，高於馬總統任內訪問我國排名14的運輸部長與排名15 的能源部長。

美國國會雖在2018年通過《台灣旅行法》並經川普簽署成為法律，但美國前來台北的官員最高不過是國務院的副助理國務卿或是五角大廈的副助理國防部長。這次美國派出阿札爾訪問我國，總算是給了全力支持《台灣旅行法》的聯邦參眾議員一個交待。

從川普政府決定派遣阿札爾率團訪問台北，可說是相當低調。在雙方既有的衛生合作基礎之上，美台繼續針對新冠疫情在疫情控制、特效藥與疫苗研發方面交換心得，自然無可厚非。何況，斷交後，美台互派特使悼念對方過世的領導人，也已行之有年。

派遣內閣級官員訪問台北，無疑也可收激怒北京之效，從這個角度來看，派遣阿札爾率團訪問台灣實是川普的「一石三鳥」之計：一、透過美台關係達到的新高峰，滿足蔡政府的政治需求。二、 透過《台灣旅行法》的執行，給聯邦國會參眾議員一個面子。三、藉派遣內閣級官員訪問台北 ，刺激北京進一步深化與華府的外交戰。

阿札爾率團訪問台北，表面上我國似乎是美中外交戰的最大受益者。但實際上，台灣只是美國手上的一顆棋子。北京與台北都需要特別注意，因為從現在開始到11月3日以前，將是川普上任以來最想惹是生非的時候，尤其要嚴防「十月驚奇」！

（作者為淡江大學外交與國際關係系榮譽教授）