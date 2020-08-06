民進黨政府出現政策髮夾彎的前例屢見不鮮，根本不是新鮮事，但過去政策要轉彎，時間再快，好歹也有點轉折過程，而且還得遮掩一下，不要搞得太難看。而像這次開放境外生來台就學，唯獨排除陸生的轉彎法，讓人大開眼界。

教育部5日正式發函各大專校院，宣布即起全面解禁開放境外舊生，包括陸生也可來台檢疫就學，不料教育部次長劉孟奇傍晚向媒體說明開放內容時，突然被幕僚叫出去2分30秒，回來後秒改口，「因為兩岸相關的一些考量，所以這波開放不包含陸生」。稍晚他更說白了，就是因為陸委會「有不同意見」。

不要覺得不可思議，這個像是整人遊戲般的決策、宣布與改變過程，真的就出現在蔡政府的運作中。境外生解封涉及跨部會事務，要禁要開或是有除外，事先當然要經過完整成熟的審議後才宣布，怎麼教育部正式公文都發出去了，各大學也相繼通知作準備，教育部都開記者會了，竟然在媒體前當場喊卡，這不叫政府失能，什麼才叫失能？

陸委會則把責任推給大陸，說是近期有多起陸方阻擾陸生返台就學的個案，是大陸設置了政治障礙。這個邏輯也很怪，對岸設障礙阻擾陸生返台就學，我們不幫忙排除也就算了，怎麼還火上加油，和大陸一起來夾殺陸生？

教育原本應是兩岸交流中最中立的一環，如果連這塊淨土也失守甚至遭到扭曲，對兩岸關係的衝擊將會更深。如今全球二次疫情正蠢蠢欲動，我們卻在政治魔障的干擾下，既踐踏專業，也不顧現實。

全球疫情最嚴峻之一的美國衛生部長訪台，入境可以免隔離就在台趴趴走，台商及小明只是要回家，卻千辛萬苦不可得。防疫見了美國高官就轉彎，沒有選票、最弱勢的陸生也被彎掉，同樣是轉彎，待遇卻有天壤之別。