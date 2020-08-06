貴賤之別？美部長入台免14天隔離 小明陸禁只能乾瞪眼 20:082020/08/06 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》貴賤之別？美部長入台免14天隔離 小明「陸禁」只能乾瞪眼 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》貴賤之別？美部長入台免14天隔離 小明「陸禁」只能乾瞪眼 《新聞深喉嚨》貴賤之別？美部長入台免14天隔離 小明「陸禁」只能乾瞪眼 #小明 #陸禁 也許您會感興趣 推薦閱讀 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 20:442020/08/06 財經 美官員能來小明不能來？吳斯懷：政治凌駕專業 14:272020/08/06 政治 沒拒絕沒批准？美曖昧處置陸記者簽證 陸媒批 09:232020/08/06 兩岸 新聞早班車》金六結新兵採檢陰性 虛驚一場 07:142020/08/06 生活 美國衛生部長來訪免隔離 鄭麗文：「夠重要」就能「忘記」民眾安全？ 19:182020/08/06 政治 駁斥陸委會聲明 陸生籲：政客勿惡意欺騙台灣民眾 09:552020/08/06 生活 斷交後最高層級 象徵川普落實台灣旅行法！AIT指美部長訪台 為政策一環 04:102020/08/06 國際大事 斷交後最高層級 象徵川普落實台灣旅行法！美國衛生部長10日訪台 04:102020/08/06 國際大事 新聞透視》美部長入境免隔離 政治凌駕專業！高官放行 小明禁入 防疫看身分 04:102020/08/06 生活新聞 境外生開放卻排除陸生 包正豪酸爆：太棒了 10:342020/08/06 政治 言論熱門新聞 中時社論》這樣的時力 還有什麼存在價值？ - 中時社論 - 言論 快評》髮夾彎太難看 - 短評 - 言論 帥化民》美國大選後 台海更危險 - 觀點 - 言論 陳一新》美部長訪台 一石三鳥 - 觀點 - 言論 王麗莎》美國價值出了什麼問題 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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