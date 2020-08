無色覺醒》賴岳謙:歐美國家介入戰爭!人權組織淪馬前卒?(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第691集播出,由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析:「歐美國家介入戰爭!人權組織淪馬前卒?」

歐洲議會於2000年12月7日公布「歐洲聯盟基本權利憲章」(Charter of Fundamental Rights of the European Union)為一份規範著各種被認為是至高無上的憲章、對許多非歐盟國家而言,也是極為先進的人民基本權利之文件,當中核心之一的觀念就是「人權」,日後也被評為歐盟的普世價值。

隔年,美國紐約發生了2001年「911事件」震驚全球,當時「蓋達組織」首領賓拉登( Osama bin Laden)宣稱該事件是他們所策畫。而賓拉登為首的「蓋達組織」與美國政府早已糾葛多年,早期美國為清除前蘇聯在阿富汗的勢力,便培植沙烏地阿拉伯貴族出身的賓拉登,組織抵抗前蘇聯入侵阿富汗有功成為聖戰士。

美國當時培植賓拉登( Osama bin Laden)給資金給技術,當前蘇聯從阿富汗撤離後,美國甚至頒發十字軍的勳章給賓拉登。冷戰結束後,美國卻因為石油利益不願離開中東,賓拉登所言:「中東是中東人的中東,不是你歐美人的中東。」這也成為了雙方交惡的導火線。賓拉登與美國的糾葛,理應與當時阿富汗政府「塔利班」(Taliban)政權無關,但國際恐怖攻擊發生後,許多人權組織團體開始出面,批評塔利班政府許多違反人權的行為。

隨之,美國政府該年就以「塔利班按無罪推定原則拒絕提交嫌疑人士奧薩瑪·賓拉登」為理由,與聯合北大西洋公約組織一同攻打阿富汗,造成阿富汗無以數計的平民因此喪生。時隔19年後,阿富汗至今仍壟罩在當時戰爭的陰霾中。

阿富汗戰爭時隔兩年後,國際人權組織團體開始批評薩達姆·海珊(Saddam Hussein)所統治的伊拉克,人權組織團體批評伊拉克存在嚴重侵犯人權的現象,人權觀察(Human Rights Watch)與國際特赦組織(Amnesty International)並順勢公布,在伊拉克所監禁和折磨的報告等。

該年美國與盟友英國,便隨即以海珊政府,握有大規模殺傷性武器的藉口,進攻伊拉克,並將伊拉克總理海珊施以「絞刑」處死。數年過去戰爭結束,英美都坦承,並沒有找到任何有關於的海珊,握有大規模殺傷性武器的證據。

相隔數年後,阿拉伯之春開始襲捲中東,當風潮衝擊利比亞時,許多人權組織團體開始批評利比亞元首格達費(Muammar al-Gaddafi)的聲音。其中國際人權組織團體自由指數報告(Freedom of the Press)就在當時指出,格達費所領導的革命委員會,實行類似於前蘇聯和東歐等國的政治領導體制。人權團體批評,許多利比亞國民從事監視工作,嚴重破壞人權等等理由。隨後美國便聯合英、法等盟國,開始進軍利比亞。戰爭從2011年到現在始終無法平息,造成的死傷人數無法計數。

接著敘利亞也遭遇相同的情況,系列先由人權團體批評後,美國再聯合盟國以人權問題的名義攻打他國,人權團體完全淪為歐美國家發動戰爭的馬前卒。造成無數戰爭難民為了躲避戰亂而無辜命喪於地中海之間。

歷史總是驚人的相似。當人權團體開始批評某國家後,美國與其盟友隨後就對該國發動戰爭。如今觸角伸進中國大陸,不斷鼓動新疆與香港的人權問題同時,卻忽視歐美國家長期存在的種族歧視爭議。人權是普世價值,不應該有雙重標準,「國際人權組織團體」更應該如此,而部分國際人權組織團體,恐已淪為國際政治鬥爭的工具。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享!