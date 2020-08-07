境外連續確診5件疑似在台感染新冠病毒案例，使中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的「抗疫英雄」形象危在旦夕。未來台灣只要出現疫情的風吹草動，談的將不是什麼「順時中」或者「逆時中」，而是整個「時中」會怎麼砸碎到地上的問題。

談起陳時中今天的處境，不能只從他是牙醫不是公衛專家來論，還必須從政治角度切入，才能說得真確。如果陳時中稍有危機感，他也應該從政治觀點來自我解析，檢討自己擔任指揮官以來，自己、民進黨政府高層是怎麼把他推到今天命運懸線的境地。

病毒沒有政治性。對付病毒的總指揮官，當然也不能心存政治，可是陳時中渾身上下充滿政治味。對中國大陸，他擺的是一個臉色；對歐美，投的又是另一副眼光。就連新冠病毒的名字，他陳時中都還用「武漢肺炎」。

做為一個國家防疫的最高指揮官，最重要而且唯一的工作，就是依據疫情在國內外的傳染狀況，不時調整防疫政策及作法，確保台灣不被病毒侵襲，永保安康。至於經濟如何振興，那是總統、行政院長及交通、經濟等其他各部會的責任，與他防疫指揮官的責任無關，甚至有衝突。

可能是民進黨政府習於造神，陳時中從今年2月擔任中央流行疫情指揮中心指揮官以來，每天上電視做簡報，雖然沒有做到司馬光的位高權重，但也到了路人皆知的地步。神化的結果，陳時中說國內疫情「零確診」，誰要敢說「一」，就會招來一大批護「時中」者的大肆攻訐。

於是，台灣這幾個月來，被陳時中的疫情中心營造成一個「無本土確診」的美麗島。民進黨政府的各部會還順勢推出了「安心旅遊」的補助，鼓勵國人趕緊出門，到各地旅遊，振興我們的旅遊等各個行業。

在新冠病毒仍肆虐全球的情況下，如何兼顧經濟，適度或者逐步解除社會封禁，是全世界各國領導人的最大難題。台灣也沒例外。因為一個考量不妥適，讓病毒捲土重來，付出的將不只是經濟重挫的代價，還有諸多人命及健康的損失。

台灣即使再怎麼零確診，本土再怎麼無病毒，要振興經濟、推動安心旅遊的，都是行政院、交通部、經濟部或農委會等部會的事，唯獨主管防疫事務的陳時中不能參與。可是，陳時中卻擔當起推動安心旅遊的大使，到台灣各大景區去亮相，推銷旅遊。就連最近推出的「探索夢號」郵輪跳島遊，陳時中還在首航中，和近千名遊客同船共遊。

於是各大景區都爆現出遊人潮，而且大多恢復常態，沒有戴口罩，沒有保持社交距離。疫情中心指揮官陳時中這麼做，等同於告訴台灣人，台灣沒有疫情了，大家安心玩吧。那麼，萬一病毒趁隙撲來，陳時中怎麼辦？怎麼給我們國人交代？

很不幸的是，病毒確實存在台灣，還隨時有可能撲來，陳時中給大家的「安心」，很可能變成「痛心」。因為，迄今已發生5件自台灣出境返回日本、泰國、香港的人，以及一名準備出境的比利時人，被驗出感染病毒。

可能是受到這些狀況的影響，陳時中對國內的疫情已經開始不安心了。所以5日他突然宣布，8種場合國人必須戴口罩。

這麼一來，台灣人究竟是該相信陳時中不務正業時推銷的安心，還是應該聽信他擔當防疫領導人應有的憂心，而戴起口罩，這有點像是在考驗大家的智慧。