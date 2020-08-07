台北高等行政法院判決27名到廈門擔任社區主任助理的人免罰，行政院長蘇貞昌支持內政部提出上訴。但我們請蘇院長和徐國勇部長好好讀一下判決書，最好不要上訴。

判決部分贊同內政部裁罰理由，認為社區居委會雖不是政府機關，但仍是《兩岸人民關係條例》所稱「政治性機關、團體」，主任助理的職務具有政治性。不過，高行院認為，該職務不至於妨害台灣安全或利益，開罰10萬元違反比例原則，因而判決免罰。

蘇貞昌、徐國勇和民進黨最該深思的，是法官對大陸統戰的認知，包括兩個重點：第一，大陸對台統戰無所不在，不可能完全斷絕，對台灣的影響也不盡相同，一味防堵是否是最佳策略，恐有疑問。

第二，大陸統戰目的不外乎是拉攏民心，增強對陸方向心力，以達終極統一目標，「最佳回應之道應該是更民主、更開放，藉由更深入的接觸、交流，才有機會實際了解兩岸的制度差異，並進而鞏固台灣地區人民對民主制度的自信」。

「自信」是兩岸競爭的關鍵力量，台灣早已是一個民主開放的社會，民眾擁有思想自由，接受資訊的管道暢通且資訊量充足，可謂「見多識廣」，民眾對大陸統戰自有充分的判斷能力，但民進黨不相信人民的判斷能力，企圖以「嚴罰」限制人民的選擇權。

判決書最擲地有聲的部分，是對「九二共識」問題的認定。內政部主張陸方招聘的條件是必須認同「九二共識」，因而該罰。但台北高等行政法院認為「九二共識」是陸方處理涉台事務的一貫手法，宣示意義成分較大，台灣朝野政黨對有沒有「九二共識」立場歧異，政黨輪替又是台灣常態，政黨不能以自己的主張造成人民無所適從。

台北高等行政法院的判決證明台灣司法獨立精神仍在，面對大陸統戰，台灣最有力的武器還是言論自由和司法獨立，民進黨不要自毀長城。