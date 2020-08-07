美國衛生部長阿札爾訪台，將是美國關閉大陸駐休士頓總領事館、限期TikTok美國資產賣給美國公司後，對大陸的另一次打擊與挑釁。美國國務卿蓬佩奧直言美國對中國的信任已瓦解，號召成立反中共聯盟，大有掀起「冷戰2.0」之意。尤其川普選情大幅落後拜登，不免讓人憂心川普在選舉最後3個月，以反中做為選戰主旋律，東亞戰爭風險升高。

這種擔憂其來有自。美國前白宮首席策略長，也是幫助川普前次勝選的顧問班農最近重出江湖，參與川普選戰事務。他透露川普已成立「反中戰略辦公室」，以國務卿蓬佩奧為首，結合國家安全局、聯邦調查局和司法部各首長要角，制定促使中共解體的綜合「作戰計畫」，暗示川普有可能激化戰爭以挽救他低迷的選情。這個說法絕非空穴來風，川普政府把一切問題歸罪中國，企圖燃起美國人仇中的心理，同時綿密使出強悍手段逼迫中國攤牌。面對美國沒有底線的挑釁，中共則顯得冷靜而克制，以免墜入為川普助選的圈套，但也不會示弱，罵不還口打不還手。

莫成美國逼戰中國棋子

美國若蓄意挑起戰爭，介入南海的合理性較低，對中方而言，南海並非是不可退讓的戰略要害，台灣卻是不可妥協的核心利益，美國一旦踩上紅線，大陸絕不會坐視不理，美國的挑釁足可將其拉進戰場。精研東亞問題的哈佛大學教授傅高義最近警告，「中美兩國確實有可能發生武裝衝突，南海的一場小摩擦可能將周邊國家捲入，台灣問題所引發的衝突，更有可能升級成為一場對全球人類造成災難的大戰」。

面對如此險峻的局勢，台灣一些官員和民眾卻幸災樂禍，恨不得中美打一場戰爭，好讓台灣從中牟利，成為美國的保護地。這個想法非常危險，一旦捲入戰爭，必將生靈塗炭。台灣須戒慎恐懼，不要唯美國之意是從，也不要故意挑釁對岸。最重要的是，不要成為美國逼戰中國的棋子。

歷史上遭美國背棄足為殷鑑的事例斑斑可考，1973年美軍撤出越南，南越於1975年滅亡；1979年美國片面與台灣斷交，台灣一夕之間從盟友淪為棄子。美國前國家安全顧問波頓的新書中又提及，台灣很可能是川普繼庫德族之後下一個被拋棄的對象，可見被美國始亂終棄並非杞人憂天。

這段時間美國為遏制中國，同時幫助川普選情，故意刺激中國，挺台動作不斷，唯恐不能挑動大陸的敏感神經，最好引發台海衝突。處在敏感地緣要衝的台灣，當此危機時刻，千萬不要淪為中美鬥爭的犧牲品，不要攖中國之鋒，也不要做美國之卒。須知，夾在中美兩強的搏鬥賽局中，在旁觀戰都可能被踩傷，何況參與其中。美國積極運用台灣牽制中國，故意挑逗中國敏感神經，中方對台也採取越來越強的姿態，因而「武統」一詞甚囂塵上，成為民間與軍方鷹派的常用語。

美國敵視中國的情緒也持續升高，認為「台灣問題」不只是美中之間的爭議，而是中國地緣戰略擴張後，改變印太秩序的行為，美國必須積極介入。然而，美國對台灣的支持與護台姿態，並不能保證台灣一旦進入戰爭狀態，美國政府可以立即做出武力干預的政治決策，也不能保證美軍可以改變中方武統行動造成的事實，反而激化中共不惜一戰以排除外國勢力干預內政的決心。台灣如果自甘淪為美國制中的戰略棋子，只會激發中共武統的緊迫感。在美國總統大選的緊張時刻，川普如果在台灣問題上逼人太甚，大陸若認定已「退無可退」，反擊會非常強烈。

台灣尋求遠離戰火之道

長遠看，美國因應台海可能的軍事衝突，重心已由防擦槍走火轉向抑制中國軍事升級，而中方對台灣的盤算不僅是完成統一，也是反制美國軍事壓力與政治干預的頭等大事。這是兩強在台灣周邊恆久對峙的緣由，而選前這3個月正是兩邊爆發軍事衝突的最危險時刻。

從理性角度思考，中美爆發戰爭的可能性極小，但軍事衝突的可能性不能排除，有限度衝突對中美而言都不是不可承受，甚至還可能獲利，對台灣而言卻不可承受。處在中美對峙暴風眼中的台灣，安危不能完全操之在己，但也不能完全受制於人，必須自求多福。只有擺脫慣性思維，慎思明辨，尋求遠離戰火之道，才有可能持盈保泰。