美國宣布衛生部長阿札爾9日將率團造訪台灣，這是睽違6年後首位訪台的美國內閣級官員，自然引發中國大陸官方的抗議；而隨後美國總統川普更展開進一步的「反中」動作，頒布總統行政命令，自6日開始的45天後，美國公民與美國企業將不得再與中國的WeChat（騰訊集團）、TikTok（字節跳動）進行任何交易。在中美衝突繼續升高下，對於政府大肆宣揚的台美關係升級，國人其實必須以更清醒、如履薄冰的角度看待阿札爾訪台對國家利益的影響。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，阿札爾訪台是「外交豁免泡泡」的首例，過程中一定強調防疫的高規格。然而，美國目前是新冠疫情的高風險國家，「外交豁免」變成「高官有特權」，對比小明無法回台更是不公平。尤其5日的陸生入境政策髮夾彎，陸委會和教育部互批，引起輿論譁然，這種「政治凌駕專業」的防疫作法，和美國總統川普的作風倒是相似。

阿札爾受訪時提及訪台之行，時有稱呼「台灣總統」，然而，肯定台灣防疫經驗的同時仍以「實體」（entity）之詞作為比較。美國國務卿蓬佩奧也強調阿札爾之行符合美國一貫政策。不過，美國的一貫政策就是以自身國家利益為優先，並且在台海局勢上以「操控者」的角度利用、制衡兩岸雙方。只有「台灣不獨、中共不武」的局面，美國方能牟取自身最大利益。

美國可以提高台灣的「國際性」，力挺台灣參與國際組織，但是這種力挺的作為是美國牟取利益一貫的手法，也是美國的現實與務實。

期待台美關係的進一步發展或是穩固，從現實的角度來看，也必須遵從美國國家利益。台美的結盟，雙方從國家實力到國際影響力，根本是不對等的關係。仰賴大國的保護必須以大國的意志為依歸。首先，避開不了大國對小國的內政干涉以及更多利益的討索。再者，大國的保護承諾兌現與否，也非小國可以置喙得了。若大國不願執行，那小國又能如何？換言之，小國必然會擔心大國所展現的可能是一種非良善的霸權主義（帝國主義）。

從台灣追求國家利益的角度來看，若主權代表的是自主、安全與尊嚴，那麼在美中擴大衝突之際，夾在其中的我們，對台美關係的發展實在不能太過盲目的樂觀。

（作者為大學助理教授）