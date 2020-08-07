我曾經擔任過台灣人權促進會的理事，當時的理事會成員幾乎都是現在民進黨的要員。當時，我會加入台灣人權促進會就是因為當時台灣社會很多人的人權被剝奪。人權包括了工作權、出版權、受教權、集會遊行、言論自由權等。當年，有些老師因為意見跟當時的當權者不合，就被迫離開學校。這就是剝奪了教師人權的例子。當年，也有學生因為表達了當權派不喜歡的意見，結果，受教權被剝奪，有時候，連人都不見了。

在野的民進黨當時對政府在台灣這塊土地上剝奪人權的作為深惡痛絕，嚴厲批判，認為這是違反人道，泯滅人性的惡質行為。一直呼籲人民支持民進黨，說民進黨執政，在台灣的土地上一定會「捍衛」普世的人權價值，讓世界看見台灣捍衛人權成就的「光亮」。

然而，在此次陸生來台事件中，民進黨是赤裸裸地剝奪了陸生在台灣的人權—受教權。打壓陸生就是「違背」普世的人權價值，讓世界看到台灣政府糟蹋人權的「黑暗」。

有同學問:為什麼說是「打壓」？我跟同學說：「如果開學了，你班上的同學能來上課，你因為住某個地區，因為那個地區政府不喜歡，就不能到學校上課，這不是『打壓』，那是什麼？」教育部在5日宣布開放全球已在學的境外學位生返台，卻在不到1小時又轉彎宣布獨排陸生。同學說：「這真的是『打壓』」。而這急轉彎的決策既粗糙又不專業。難怪，境外生權益小組7日要在教育部門口抗議，認為教育部排除陸生的開放政策是政治凌駕學生權利。教育部的作法沒有符合基於教育專業的自主判斷。這樣不專業的教育部要如何帶領台灣的教育呢？

只是，令人好奇的是，在美國疫情如此嚴峻之際，政府開創了免隔離的「首例」，讓美國衛生部長阿札爾來台「請益」。說真的，病毒有因為國家或官職而不傳染嗎？請問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，開放免隔離「首例」的防疫醫學基礎在哪呢？再者，要「請益」什麼呢？台灣的防疫方式在全球並沒有被特別認同，所以，各國開放外國入境時的首波名單中，台灣大多不在名單內。

其次，在全球疫情再度爆發的關鍵時刻，任何疫情嚴重的國家人士應盡量少到處在國際上趴趴走，以免將疫情擴散到全球。試問，以目前傳播科技的發達，要「請益」有必要人一定要到台灣來嗎？台灣有多少學生在上學期疫情嚴重時，是採用線上學習的？美國醫療科技如此發達，醫療團隊是世界一流水準，若要「請益」，讓台灣政府將防疫相關資料送上，美國專家了解後，針對重要問題召開視訊會議，好好深入討論，這絕對比部長一個人來進行所謂的「請益」有效多了！

有同學就說：「從防疫的專業看，這些作為真的很扯！尤其，美國現在疫情這麼肆虐，衛生部長不留在國內努力防疫，卻千里迢迢跑到台灣來『請益』，這是做啥？」台灣目前疫情也開始升溫，陳時中部長要不要也飛到其他國家去「請益」一下？看國人反應如何？再看，不少國家內閣皆有人染上新冠肺炎，為什麼要濫開「後門」，讓阿札爾免隔離？

更讓人看不下去的是，為什麼政府可以為一位不是一定要來的人開「後門」；另一方面，卻又狠心地將一些必須要回台完成學業的5000名陸生阻於入境門外。這些決策除了是荒天下之大謬，更顯露出民進黨忘了初衷，如今是多麼剝奪壓抑人權！

（作者為國立台北教育大學教授）