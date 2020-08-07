近日爆發多位立委疑似收賄的貪汙案件，國、民兩黨及時代力量都有現任或前任立委牽涉其中，而涉貪議題也馬上變成高雄市長補選最後的變數。國民黨候選人李眉蓁公開簽署切結書「若貪汙就放棄假釋」；民眾黨吳益政則批「民進黨早已成為台灣的權貴，貪汙是整個結構性問題」；民進黨陳其邁則針對國民黨主席江啟臣質疑其申報財產13萬「鬼才相信」的論述反擊，也要江說明自己存款增加之事，一時之間涉貪議題成了選戰的攻防焦點，但即便看似打得火熱，最後三人的得票卻可能更低。

首先，涉貪議題對陳其邁的衝擊明顯，一是因為其父曾涉貪，另一是他曾宣稱和此次涉貪立委蘇震清的「兄弟」感情。以前者來說，只要有選戰碰到該議題，陳多以「親情難切割」等柔性訴求，希望動之以情來烘托其「暖」男的形象；但中間選民未必埋單，畢竟陳其邁仍沒有以強力反貪腐的動作來直面這議題，補選投票率本就低，若無法成功催出選民投票的熱誠，又無法明顯開拓中間選票，就算當選，票數勢必不高，更將折損其在接班梯隊中的能量及排序。

至於李眉蓁團隊猛攻陳其邁過去稱蘇震清「親兄弟、老大哥」，現在卻冷漠切割稱兩人只有「高鐵同車」的論述，對陳的「暖」形象當然有衝擊；李團隊除了質疑陳為何推薦貪腐候選人外，更進一步質疑SOGO案中，太流董事長李恆隆角色不變，陳父與蘇震清之間的線是誰牽的？陳有沒關係？要他說清楚。而陳現今作為補選的領導品牌，當然不可能隨李營質疑起舞，他以質疑江啟臣的存款增加，想以此轉移焦點，但這反會給外界「待人從嚴、律己從寬」的疑慮，更無法從此議題抽身。

李眉蓁從涉貪議題切入其實有雙刃效果。雖然某程度可轉移她論文抄襲案的焦點，但國民黨此次有兩位立委收押禁見，比民進黨還多一人，外界同樣會強力檢視，況且黨中央除對涉案二人停權外，並未有更強的反貪動作或論述；相對於民進黨，總統府祕書長蘇嘉全下台，蔡英文也有鄭重宣示，媒體效果較大，李營未必能占到便宜。

對吳益政來說，風險及機會並存，畢竟參選的國、民兩黨都有人涉案，民眾黨當然可藉題發揮，吳順勢打民進黨已成「權貴」並轟蔡英文要的改革也不敢碰，雖搶到發言權，但可惜柯文哲主席並無強大火力支援，吳想超越李、對決陳的期待仍力有未逮。更大的風險是國、民兩黨對決態勢明顯，吳的邊緣化危機也順勢拉高。

是以強打涉貪議題對3位候選人來說，風險都拉高，在補選投票率本就低的情況下，若是無法找到更具說服力的賣點或優勢的話，只怕選民更無投票意願了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）