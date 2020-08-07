入台「停看聽」最少隔5天！ 美部長「外交泡泡」來訪一路亮綠燈 22:202020/08/07 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 入台「停看聽」最少隔5天！ 美部長「外交泡泡」來訪一路亮綠燈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 入台「停看聽」最少隔5天！ 美部長「外交泡泡」來訪一路亮綠燈 入台「停看聽」最少隔5天！ 美部長「外交泡泡」來訪一路亮綠燈 #入台 #停看聽 #5天 #部長 #來訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 1分鐘看世界》川普禁美企與TikTok母公司交易 台列美極低疫情風險區 12:592020/08/07 國際 美部長免隔離 遭批防疫開後門 04:102020/08/07 政治要聞 小三通偽出國 跳島玩金廈 04:102020/08/07 地方新聞 陳雅琳右眼失明20天 癒後如增400度近視 14:092020/08/07 娛樂 賴榮偉》台美關係勿盲目樂觀 20:112020/08/07 觀點 獨家》馬英九基金會：目前是臺灣數十年最危險時刻 23:582020/08/07 政治 婦團籲修《性別工作平等法》 讓孕婦配偶同享5天陪產假 16:132020/08/07 政治 美部長訪台 一石三鳥 04:102020/08/07 時論廣場 美衛生部長來台免居檢 宅神批：指揮中心盲目替長官瞎扯 09:532020/08/07 生活 新聞分析》防疫搞雙標 外交顧此失彼 04:102020/08/07 政治要聞 言論熱門新聞 中時社論》如何度過台海最危險三個月 - 中時社論 - 言論 快評》民進黨醒醒吧！ - 短評 - 言論 鈕則勳》涉貪混戰 補選難占便宜 - 觀點 - 言論 資深媒體人：高源流》還能相信陳時中嗎 - 名家 - 言論 張亞中》李登輝的臉譜與真面目 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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