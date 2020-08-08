美國國務卿蓬佩奧昨日宣布擴大美國的「乾淨網路」倡議，要在運營商、商店、應用、雲端儲存和電纜等5個領域，「確保美國的網路不受到中國共產黨政府的影響」。（路透）

8月5日，美國國務卿蓬佩奧舉行記者會，宣布擴大針對中國大陸的「乾淨網路」（clean network）計畫，想要禁止不受信任的大陸應用程式出現在美國電信業者和手機製造商的應用商店中。他說，這麼做是為了「保護公民隱私和企業機密」，「確保傳輸數據安全」。

這一則新聞令人想起威廉‧阿金和達納‧普利斯特（William Arkin & Dana Priest）兩人在2011年出版的一本書：《絕秘美國》（Top Secret America）。書中指出：九一一事件後，美國境內出現了一萬個隸屬於政府的祕密監控點，1271個從事機秘工作的政府機構。洛克馬丁希德等1931個大型私人企業，承包著國安局和中情局的美國境內業務。480萬以上的美國公民，通過了「安全調查」，而從事機密監控工作。他們都簽有保密協議，規定他們不准討論他們知道的任何業務機密，即使是違反法律或憲法，也不准說出去。

洛克希德馬丁公司發明了一套追蹤程式，可以調閱每一個美國民眾和國稅局往來的紀錄、通聯、電子郵件、和付款紀錄，掌握這些紀錄的洛克希德馬丁公司，可以說是一個私有的「國中之國」。其他大型軍火商，像格拉曼、雷神、波音公司，操控資訊的本事也不遑多讓，這可說是「軍事工業複合體」的「基本功」。

CNN指出：蓬佩奧的宣示象徵全球兩大經濟體關係惡化。政經風險諮詢公司「歐亞集團」指稱，北京已經做出結論，「中美脫鉤無可避免」。 一道「虛擬的新柏林圍牆」已經樹立，迫使各經濟體選邊站，「美中雙方都展現出將全球貿易和供應鍊當成武器使用的意願」。

這是無可避免的趨勢。2019年4月15日，蓬佩奧到德州農工大學演講時，公開宣稱：「我當過中央情報局長，我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊。我們還有一門課，專門來教這些！」

更清楚的說，蓬佩奧的話聽聽就好，千萬不要當真。如果你以為「新柏林圍牆」一旦樹立成功，站在「美國民主」的這一邊，就真的會有什麼「乾淨網路」，那你就太小看美國中央情報局的能耐了。美國「軍事工業複合體」之所以能夠呼風喚雨，大小通吃，打遍天下無敵手，靠的不就是這一套？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）