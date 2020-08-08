在中美關係每況愈下，兩岸關係漸行漸遠的當下，美國大打「台灣牌」，台灣操作「美國牌」，看似各取所需，實則遺患無窮。在美國衛生部長阿札爾歷史性訪台前夕，蔡英文以民進黨主席之尊向黨內發出裁示：「我們必須審時度勢，沉著應對，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。」面對美國的一再拉攏、施壓與蠱惑，希望蔡英文說到做到。

在中美新冷戰的陰霾下，川普政府變本加厲打「台灣牌」，營造出美台關係高歌猛進的表象，令民進黨當局和整個綠營歡欣鼓舞。然而，美國不可能為台灣火中取栗，所謂「台灣牌」更多是一本萬利乃至無本的買賣，精心算計之下既能刺激大陸的神經，又不至於令北京原地爆炸。總之，好處美國拿，風險台灣擔。

比如，一些台媒津津樂道於阿札爾是1979年以來訪問台灣的層級最高的美國現任內閣部長。再聯想到鼓勵美台高層互訪的《台灣旅行法》從此不再束之高閣，阿札爾台灣之行更具象徵意義，顯示了美國在中美台關係中仍然遊刃有餘，包括何時何地以何種方式支持台灣。民進黨對此當然非常受用。

不過，中美關係尚未徹底破裂，在包括台灣問題在內的敏感議題上仍有最低限度的默契。首先，儘管北京與蓬佩奧為首的一些美國高官惡語相向，但川普與習近平並未撕破臉，兩國外交與防務溝通管道也沒有完全關閉。其次，衛生部長雖然比能源部長、交通部長等閣員排名略高，但如果不是因為疫情爆發，阿札爾只是籍籍無名的角色，與國務卿、國防部長等聲名顯赫的軍政大員不可同日而語。再次，全球疫情仍在蔓延，阿札爾來台開展公共衛生交流與合作，似乎師出有名，政治敏感度也較低。從中國外交部與衛健委的聲明來看，雖然對美國趁疫打劫感到不滿，但交涉也好反對也罷，都是例行公事，總體還算克制。

如果說有時候北京對華盛頓的鴨霸與雞賊感到無可奈何，那麼對於配合美國打「台灣牌」的民進黨就不用那麼客氣和忌憚了。國台辦發言人痛斥民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，與美方勾連，獲取政治私利。一些陸媒更是冷嘲熱諷民進黨巴結「洋大人」、請鬼拿藥單、交糧納貢表忠心，最終只能自取其辱，貽害無窮。

不僅如此，還有大陸學者記錄下了民進黨當局對美一邊倒的一舉一動。包括政治上依附美國的「印太戰略」，配合美國對大陸的攻訐，渲染台美價值同盟，對美表忠心。經濟上全力支持川普的產業復興計畫，加強對美採購，擴大雙邊貿易。軍事上更是加強對美軍購，強化台美軍事交流。總之，為了聯美制中，民進黨多管齊下，主動將台灣綁上美國的戰車，在中美博弈中處處站隊美國，大大加劇了台海緊張局勢。由大陸視角觀之，民進黨的對美政策已經十分冒進和危險了。

如果從台灣的整體利益出發，在中美兩強對抗中貿然選邊站隊絕非良策。民進黨親美眾所周知，但台美遠隔重洋，兩岸近在咫尺，發展台美關係不能以犧牲兩岸關係為代價。蔡英文口口聲聲「遇到壓力不屈服，得到支援不冒進」，現實卻是對美國的予取予求幾乎照單全收。美國哪怕只是喊幾句廉價的挺台口號，民進黨都能得意忘形。希望蔡英文言出必行，下次面對美國軍火商企圖攫取暴利、更高層級美國官員計畫訪台或者美國邀請她訪問華府，能夠說一聲「不」。