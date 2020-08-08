6月7日大解禁後，台灣人剛輕鬆了兩個月，隨著境外病例以及疑似無症狀感染者增加，8月6日又調高防疫等級，民眾敏感地開始搶買口罩。偏偏美國衛生部長阿札爾及日本前首相森喜朗此時訪台，這些權貴在政府包庇下，割破防疫網，後果將由全體台灣同胞概括承受。

破洞一，有規定境外人士不能入境，這些顯貴難道拿中華民國護照入境？破洞二，有規定入境一律集中或居家隔離（檢疫）14天，這些顯貴為何豁免？破洞三，有規定維持社交距離，這些顯貴的維安人員是否要隔著1.5公尺保護他們的安全？破洞四，防疫基本常識就是戴口罩勤洗手，這些顯貴跟蔡總統及台灣重要官員握手、會談、合影留念時，誰來要求他們洗手（30秒），不脫口罩？

轉念一想，阿札爾是斷交40年來訪台層級最高的美國官員，民進黨政府上台後唱和美國，把兩岸關係搞得氣若游絲，換得老大哥摸頭垂青，派阿札爾來巡視，防疫人員豈敢得罪，相信區區新冠病毒碰到「天朝來使」勢必會肅靜退避。

至於森喜朗，前總統李登輝日本紐帶的重要友人，來台致祭故舊亦是人情之常。何況一個多星期以來某些媒體不斷追憶感念李登輝，極力塑造一代偉人形象，把台灣民主發展的成果一籃子都歸功於他。日本前首相來台不僅代表私人情誼，更有強烈政治暗喻。因此防疫人員已經拜託新冠病毒配合一下，這幾天休個假，別出來亂。

既然政府吃了秤砣鐵了心，美日顯貴或是當天來去，或是72小時旋風訪問，每4年只有一次話語權的台灣人民怎麼辦？美國黑人發起「黑人的命也是命」運動，難道我們也要發起「台灣人的命也是命」運動？如果不那麼激進，如何自我保護？筆者有以下臆想：

首先，他們離開之後的14～21天，有些地方不要去。千萬不要去桃園機場，連「偽出國」的行程都不要參加；當然，不能去總統府，也不要見蔡英文總統；更不要去台北賓館。看到黑頭轎車、戴隱形耳麥及酷酷墨鏡的壯漢（疑似維安人員），趕快逃開。

其次，不要相信中央疫情指揮中心「每日放榜」的數字。各方建議入境要普篩，指揮中心不知道是基於甚麼考慮，不普篩就是不普篩，而且有不少台灣出去的人，一放回日本、香港、菲律賓就被驗出染疫，顯然境內有許多無症狀感染者，疫情中心的數字根本就是個黑箱。

最後，大家記得要去購買口罩、消毒水、洗手液；而且勤加運動、健身、吃維他命。

新冠病毒是否會因美日顯貴訪台而退避休假，大家「剉著等」吧！

（作者為《人間福報》前社長）