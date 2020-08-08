這幾天陸委會與教育部原預定開放大陸應屆畢業、舊生、新生等來台就學的政策，卻一日之間發生髮夾彎喊卡，讓許多國內的大學及大陸學生錯愕不已。許多陸生在臉書與微信等社交媒體進行網路暴動，影響深遠。由於陸生的入境與否政策反覆已久，許多對岸的學生把整件事情的搖擺，比喻為陸生之間的創傷症候群。也有好幾個無法返台的大陸學生，開始在網路上呼籲陸生辦理退學，離開這個政策不友善的地方，轉往其他國家繼續念書。

從這件事來看，由於政府部門，如陸委會與教育部等雙方協調不一，認知有差距的結果，一開始是年初不准陸配子女返台就學迄今，接著又限制在台求學的近萬名陸生，不能回台繼續就學。而這兩大族群被擋於國門之外的政策，因為其間充滿對於新冠肺炎防疫國家入境的雙重標準，又充滿對特定族群政治歧視的意味，早已引起大陸家長及陸生極大的反感與反彈。這些政策也使得20年來，好不容易才建立起來的兩岸大學生交流管道，機制與誠信，幾乎破壞殆盡。

這樣的政策反覆，甚至動輒以國境安全管理與疫情為由，阻止陸生返台，另一方面卻對不少疫情高風險國家的學生，旅客與移工，大開國門的做法，很難令民眾信服。也傷透了許多急於返台完成學業陸生的心。讓大陸民眾原本對台灣的好感度大幅下降，甚至覺得台灣原來是一個充滿政治算計，不重視專業與人權的地方。

無論陸配子女或者是陸生，都是我們的學生，也應該享有法律上的保障。根據我國《基本教育法》規定，學生的學習權與受教權等，政府都必須予以保障。基本法中更明定學生為教育的主體，教育應本中立原則。大陸學生在台求學，是經過合法的手續申請來台，其身分是台灣各大學註冊學生，擁有合法學籍。他們在台繳交本地生兩倍以上的學費，雖受以往「三限六不」等政策的影響，但其學生權益依然不變，理應受政府保障。

尤其，根據筆者多年來的研究與觀察，在所有來台求學的境外學生中，大陸學生是人數最多，學習態度與學業程度最好的一群。近10年來大陸學生在台灣的表現，讓許多民眾刮目相看之餘，許多台灣學生也因為跟大陸互動，而能比較真實與客觀的認識大陸當前的發展。兩岸年輕世代更透過接觸，建立友誼關係。

此外，根據研究顯示，招收大陸學生來台就學，不僅為台灣的諸多大學帶來經濟與生源上的效益，也象徵高教上的和解，彌補兩岸政治上的緊張關係。至於這些陸生畢業後返回大陸就業，不但是大陸最好的知台人士，也紛紛在大陸有不錯的發展，可謂台灣高教與民主生活的活廣告。台灣當局實在不應自亂陣腳，把一盤原本好棋，以疫情為由，把台灣高教辛苦所建立出來的國際上品牌，在陸生眼中完全失去誠信，也傷害許多無辜陸生的權益。

如今，眼看著大陸學生將台灣視為創傷症候群的聯想，在網路上發起台灣退學潮的行動，這樣的影響，恐怕不是國人所樂見，如何彌補與因應，執政者責無旁貸。（作者為國立政治大學教授）