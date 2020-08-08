第二波新冠疫情在全球升高之際，台灣好像也不能免，更怪的是還有幾起在台灣沒事，一出境就被檢測出染疫的案例。不少人懷疑中央流行疫情中心每天報的數字可能有鬼，而且不願意對入境者普篩更是有不能說的祕密。

在此疑情重重之時，美國、日本相繼以參加前總統李登輝追思會為由，派出重量級政治人物來台。對民進黨政府而言當然是「見獵心喜」，不僅象徵對美日外交的一大突破，恭迎猶恐不及，怎可能會以疫情為由設下關卡來為難自己呢？

於是，以衛生部長阿札爾為首的美國代表團，入境之後不必隔離14天，畢竟這是台美斷交40年來，訪台層級最高的內閣官員，當然要有點特權。但美國是目前防疫最差的國家，疫情也是最嚴重的國家之一，衛生部長到台灣來是要取經嗎？澳大利亞外長、防長訪美都要隔離14天，台灣的新冠病毒是會轉彎嗎？

對以森喜朗為首的日本代表團就更加令人驚嘆了，他們連入境都不必採檢，實在是「大大的」禮遇。疫情指揮中心指揮官陳時中說，國外重要來賓來訪，在嚴格的防疫準備和規定下，來台可以不做居家檢疫，森喜朗一行根本不會和社區接觸，相當安全。他還說，若發生感染，「我負責」。

疫情指揮中心對於從大陸回來的台商以及這次對美日官員的態度實在有天壤之別，目前政府還不允許小明和陸生回台，陳時中卻大聲對美日高官來訪拍胸脯，保證他們不會出事，他哪來的底氣？難道他和病毒有溝通的管道？只能說，陳時中真帶種！