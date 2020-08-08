空軍基地李姓上兵賴床不參加早點名，卻不服管教而毆傷上級，移送司法懲處獲判緩刑，軍方認為如此量刑無以嚴肅軍紀，但上訴審結仍維持原判。全案雖仍可上訴，但纏訟過程中，整個部隊和士兵個人對立周旋，必須完全聽由司法機關仲裁，對部隊領導威信、軍令貫徹與管教均造成不利影響，將進而傷害國軍整體戰力，社會必須嚴肅思考。

我國軍事審判體系早在1999年，即依據大法官第436號解釋令，「軍人亦為穿著制服之國民」理念，秉持「審判獨立及人權保障」原則大幅修訂軍事審判法，取消軍事長官的判決核定、覆議及法庭組成核定等特權，並明定軍事審判機關建制、軍官參審制度、選任辯護人時機、羈押決定權歸屬、軍法行政監督、審級制度增加，以確保軍事審判的獨立運作，並明定軍法案件得上訴司法最高法院或高等法院，完成軍司法終審一元化。軍法對現役軍人的基本人權與法律訴訟權已有堅實的保障。

重創領導威信與軍令

但2013年7月洪仲丘事件，社會強烈質疑軍中管教不當，當時國防部對外溝通失誤，民眾懷疑該案真相會因官官相護而遭蒙蔽，對軍法體系能否獨立運作缺乏信心，最後馬政府被迫修正《軍事審判法》，廢止承平時期軍法審判制度，軍職人員審判轉移至普通法院。

軍紀違法案件依司法體系審理已超過6年，實踐經驗顯示，普通法院讓軍事領導體系與觸法人員，站在平等地位進行司法審判程序，就保障人權來說合乎法理，卻因訴訟耗費時日，不但造成部隊長與相關人員的任務負荷，更因不能對違犯法紀人員迅速審結定讞，而耗損軍紀威信，亦使部隊長官對運用軍法懲治頑劣視為畏途，對於嚴肅軍紀來說，影響極為重大。

對服過兵役的人而言，如今士兵竟然可以睡過頭而不參加早點名，簡直不可思議，軍紀如此廢弛的部隊，還有作戰與保護國家的能力嗎？軍紀蕩然的國軍卻擁有先進的飛彈，如何防止另一次誤射事件發生，這些問題都不是危言聳聽，而必須嚴肅面對。

2015年立院進一步修正《陸海空軍懲罰法》，廢除「禁閉」外更刪除「檢束」懲處，另增降級、降階、減薪等懲罰，又為軍職人員針對不服撤職、降階、降級、罰薪及悔過處分，增設訴願與行政訴訟等救濟措施，但又針對執行悔過處分人身自由遭致拘束，得向法院提出異議並準用提審法規定處理；各種法令保護人權用意良善，卻讓部隊長官貫徹軍紀時必須權衡多項法條，管教實務受到相當影響。

誠如大法官第436號解釋令，軍人是穿軍服的國民，軍人的基本人權與法律保障應與國民一體，但軍隊是為維護國家安全而建立的特殊群體，國家訓練軍人必須改變其心性，讓其可在戰場上依據合法命令殺戮敵方性命，但又要在平時能嚴加管束，使其不會傷害無辜人命。

正因軍人的特殊性，對其訓練及行為、生活、道德與法律的規範和約束，均與一般國民不同，國際社會才會透過1949年日內瓦四項國際人道法公約，再加上1977年四項附加議定書，提供軍人戰場合法殺戮，日後免於司法追訴之豁免權。國際法界對涉及軍事法制體系的規範與實務心存諒解，深知貫徹軍紀與人權保障，是維護軍令威信的兩難，才會有豁免權的規定。

如何兼顧軍紀與人權

國防是國家安全支柱，但國軍管教問題叢生、軍校招生與志願役募兵不足、部隊基層編制缺員嚴重，因而戰力受到質疑，近期台灣外部環境出現重大改變，台海風雲日緊，美國對台軍售大量增加，蔡總統指示行政院，明年度擴充國防預算2.8%，以滿足新軍購需求，但未來部隊的編制與素質，能否讓新裝備產生預期效能，就國軍現狀而言，難讓人樂觀。

國人應理性思考，國軍諸多管教問題，究竟源於體制不夠健全或個別處置失當所致？是否應讓基層幹部有足夠的工具和制度約束，而能兼顧軍紀與人權。目前基層部隊管教失控另一因素是編制太大、缺員太多，爛蘋果不能淘汰所致。洪仲丘事件改變國軍管教制度，但矯枉過正造成部隊管教失控問題，管教問題又與編制和缺額問題、兵員素質問題等環環相扣，都需要通盤思考與解決，國軍才能因應外部挑戰確保國家安全。這些問題都不容易解決，但都需要面對，才能建立有效國防力量維護國家安全。