今天早上又是跟往常一樣，瀏覽下互聯網主要媒體報道的國內外新聞，按照慣例重點又詳細看了下中時新聞網，不經意間看到兩岸徵文啟事，其中涉及大陸人看台灣主題，隨即勾起了我的思緒，決定下筆寫寫我跟台灣連結的事：

從小學課本上寫得就是中國的寶島──台灣，台灣的日月潭是多麼的美麗漂亮，山清水秀，風景如畫；到後來的耳熟能詳歌曲「阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年壯如山」，從小就覺得台灣離我們的生活是如此的近。

對兩岸關係感到好奇

上了初中，讀到歷史課本後才知道，原來蔣介石的國民政府敗退到台灣後，五十多年後我們還沒有收復台灣，而且兩岸也不通郵、不通航、不通商。因此覺得很奇怪，兩岸都是一家人，自家人何苦為難自家人呢？同時身邊的小夥伴們經常是一邊吃著旺旺仙貝，一邊聽著鄧麗君、羅大佑、小虎隊的歌曲，再是看青春偶像劇《流星花園》，從而知道這些元素都是來自於寶島台灣，所以更引發了我的好奇心。

再到上高中後，當時山區縣城的互聯網還沒有普及，電視主要是國內電台為主，基本上報導大陸的新聞，所以對台灣的新聞知之甚少，最記得當時有機會接觸到《參考消息》，這份報紙經常會有關於台灣的新聞報導，才知道原來在台灣有「百年老店」之稱的中國國民黨也給民進黨打敗下台了，竟然是由民進黨的陳水扁當上了台灣領導人了，恰逢當年陳水扁發表「一邊一國」的台獨言論，看到這則新聞後我非常生氣，覺得這個人怎麼能數典忘祖呢？

剛好那年我讀高中二年級，語文老師安排同學們寫一篇作文，然後我就以這個為主題，一氣呵成寫下了一篇《台灣將何去何從》短文，詳細內容也記不太清了，大意是痛批陳水扁的台獨言論，強調兩岸都是一家人，同祖同宗，同文同種，怎能把寶島從國家分離出去，台灣人選擇由台獨政黨執政，那麼台灣的今後將走向何方？記得當時，還被語文老師點名表揚文章寫得好，還被邀請上講台向全班同事朗讀這篇文章，獲得了一片片掌聲。

後來上了大學，買了電腦，接上了互聯網，想深入認識台灣的情感更加強烈了，先瞭解到余光中的「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭」，再讀到了余右任的「葬我於高山之上兮，望我大陸」等等經典鄉愁語錄，印證了兩岸一家親，血濃於水。

特別關注台灣新聞

來到了2005年春天，時任國民黨副主席江丙坤的「破冰之旅」，實現了56年來首次以政黨名義的大陸之旅，再到時任國民黨主席連戰的「和平之旅」，當胡錦濤總書記與連戰主席時隔60年兩黨最高領導人的歷史性握手，看得我熱淚盈眶，讓我想到那句詩──渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。那幾天連戰的和平之旅，我幾乎看完了所有網上報導，時時跟進事件的進展，連先生所到之處，所講的話，都認真留意，生怕哪個細節沒有看到，因為兩岸都是一家人，兩岸的政治人物終於開始接觸和解了，兩岸關係開啟了新篇章。

到現在，我也已經出來工作十年了，期間不斷的換工作，換崗位，換環境，但是從來沒有間斷我愛看新聞，特別是喜歡看台灣新聞的習慣。從早年的鳳凰網台灣專欄，到中評網的台灣時政、藍營視點、綠營動態、北台灣網、南台灣訊等資訊，再到後來不滿足都是台灣外面的媒體報導，偶然機會發現互聯網有窗口能訪問到中時電子版，詳細的即時政治以及兩岸報導，不勝歡喜。

先是中時的「夜問打權」、「新聞深喉嚨」，TVBS的「少康戰情室」，東森的「關鍵時刻」，然後是三立電台的「新台灣加油」、民視的「政經看民視」等等藍綠電台的政論節目都一一看過，從羨慕嘉賓們的才華橫溢，伶牙俐齒，到發現名嘴政客們為博人眼球的把傳聞說得天花亂墜的口水戰，從而知道了台灣檯面上的政治人物，也能大概認出是哪個人，在哪個黨派，主張是什麼。關心過台灣所經歷過的三次政黨輪替，關注過台灣的大大小小的選舉。

同時看慣了藍綠的此消彼長，你爭我鬥，爾虞我詐；也目睹了第三勢力新黨、台聯黨、親民黨、時代力量、民眾黨的此起彼伏。作為大陸人的我唯一關心的是現在台灣還有多少人認為自己是中國人，承認自己是炎黃子孫，真心希望兩岸未來能和平統一。

我一個普普通通的一個廣東客家人，出生在80年代，正是從小經歷大陸改革開放的點點滴滴，親歷大陸人民從一窮二白到邁進小康生活，見證了大陸正在走向中華民族偉大復興的道路上。此時，身在海峽另一邊的台灣人民，是否能搭上大陸高速發展的列車，把握機遇，合作共贏，攜手並進，開創屬於中國人的21世紀？

台灣人認同的改變

然而，按照目前台灣的民調，認同自己是中國人的比例越來越少，從上個世紀的九十年代有百分之八九十的民眾都認為自己是中國人，到現在不到百分之五十，甚至有些綠營的民調顯示不到百分之二十的台灣人認同自己是中國人。最嚴重的是，現在新生代的台灣年輕人，經歷了民進黨以及台獨政黨的「台獨文化洗禮」，台獨教科書毒害，台獨思想的蠱惑，成為所謂的「天然獨」，根本就不瞭解兩岸同屬一個中國，認為大陸人就是中國人，自己僅僅是台灣人。（蔡卓凡／廣東省惠州市）