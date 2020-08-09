政府將於下周發布108年家庭收支調查報告，這份調查之所以引人注目是在於，其中的數據可以讓我們了解所得分配的變化，淺白的說就是讓我們明白貧富差距的情況。

這項調查歷史悠久，源自民國43年台灣省政府主計處辦理的薪資階級家計調查，隨著台北市改制為院轄市，這份調查即分由台灣省及台北市辦理，考量省市調查項目、樣本抽出率各異，行政院主計處遂於63年統一調查作業，集中整理以讓調查結果可以準確反映台灣所得分配的全貌。當年主計處還徵詢中研院、經設會、農復會等各單位專家的意見，其追求真相的精神，今日思之，尤令人敬佩。

也正因為主計處用力之深，這份調查深受國際矚目，諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）即曾經來台研讀過這份統計，其重要性於此可知。事實上，這份調查也真的反映了台灣那個年代的經濟變化，民國53年台灣前20％家庭的可支配所得是後20％家庭的5.33倍，隨著台灣經濟起飛，加工出口區的設置，外商來台設廠，台灣發展的輕工業創造了充分就業，使得十年後台灣的所得差距降至4.37倍。

統計顯示，我國所得分配一直改善，民國69年更降至4.17倍的歷年最低，至民國70年代隨著資本密集、技術密集產業的擴張，股市的狂漲，在那個台灣錢淹腳目的年代，這個五等分位所得差距又開始擴大，至民國79年升破五倍，達5.18倍，以淺顯的用語來說，台灣貧富差距開始擴大，這一現象引起各方的注意，隨後主計處馬上著手辦理國富調查，以了解國內財富分配、所得分配的變化。

進入民國80年代，台灣所得差距逐年擴大，至民國85年升至5.38倍，於90年更升至6.39倍，這份調查告訴我們台灣的所得分配日趨惡化。不過，不可思議的是，隨後17年（91～107年）的調查結果卻極為平靜，大約就落在6.0～6.2倍之間，既沒有太大的變化，也看不出有什麼趨勢，與53～90年明確的走勢大異其趣。這到底是17年來台灣所得分配沒有變化，還是這份調查已經鈍化？若已鈍化，政府豈能袖手旁觀讓這個調查再辦下去，自應找出解決的辦法才是。

回想民國五十年代，那時的官員不是任憑台灣省、台北市各唱各調，而是出面接手辦理，並且多方徵詢專家以致於隨後能成為享譽國家的調查，同時也能做為政府施政的參考。而至八十年代看到所得差距擴大，官員們又致力於國富調查，以掌握財富分配的真相。而如今年復一年，家庭收支調查結果平靜無波，難以反映所得分配變化，竟無人聞問，任其年復一年的辦下去，好像只要有資料就可以了，與昔日追求真相的風氣相比，實不可以道里計。

家庭收支調查結果是否真的鈍化？我們可以看一下財政部綜合所得稅這份大數據，這份資料是國人報稅資料，我們來看稅後所得近18年來（90～107年）的分配情況，同樣取前20％與後20％比較（五等分位），高低所得差距由9.5倍升至12.1倍，所得差距的擴大極為明顯，與家庭收支調查的無風無雨、平靜無波，有如天壤之別。

我們了解家庭收支調查與綜所稅檔的資料，性質上有些微不同，但這並非兩者差異的原因，因為我們運用的是稅檔的稅後所得，而家庭收支調查的可支配所得也是稅後所得再輔以社福效果，兩者走勢理當桴鼓相應才是，然而，18年來兩者所呈現的所得分配，彷彿兩個國度，調查資料的鈍化，不言可喻。

我們相信今天主計總處（昔日的主計處）還是很認真辦理每年一次的家庭收支調查，然而，何以如今數據會如此之鈍化？這顯然和調查環境有關，20年前台灣民風純樸，受訪者會樂意接受調查，如今詐騙橫行，人們的互信盡失，莫說如實回答，恐怕調查員連大門都進不去，在這樣的情況下，拒訪率必然提高，換戶率必定增加，如此訪得的樣本資料必難以代表母體，從而所推估的所得分配數字還有多少參考價值，令人懷疑。

法國古諺說：「如果樂器不先調好音，它怎能發出正確的和聲？」這是極有智慧的一句話，今天調查環境已和20年前大不相同，若我們不去研究問題的所在，改變統計方法，如同沒有調好音，只一味的調查、調查、再調查，如此怎能產生出正確的統計呢？人心不古，整個大環境已經走調了，全然仰賴調查已然不可行，如何運用綜所稅、勞保、勞退等大數據來調整調查的步伐，當是統計部門未來最重要的工作。

(工商時報)