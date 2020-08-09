自詡「外交戰貓」的新任駐美代表蕭美琴，帶著4隻貓赴美履新，外界普遍認為，蕭美琴是蔡總統分身，應有機會讓台美互動創造新突破，果然隨即傳出美國衛生部長訪台的消息，但也引發大陸反彈，國台辦發表強烈聲明表示反對。

蕭美琴和小英情同閨蜜，養貓、愛貓是她們共同喜好。養貓的人都知道，貓是「主」、人是「奴」，人和貓相處久了會愈來愈像貓咪，難免讓人猜測，蔡、蕭二人的政治風格，是否也有點「貓」。從蕭美琴和小英兩人愛貓，令人聯想到約一百年前一個稱為「薛丁格貓」的實驗，在中美關係結構性衝突架構下，台灣似乎落入相似情境。

「薛丁格貓」實驗背後的理論相當複雜，但基本情節講起來很簡單：物理學家薛丁格設計了一個實驗，將某種放射性物質和一隻貓放在一個黑盒子中，若發生衰變則會啟動釋放毒藥裝置，貓就會死亡。但物質衰變具有隨機性，誰也不知道黑盒子裡的貓是死是活，所以對於黑盒子外的觀察者而言，實驗過程中的貓處於一種「生與死的糾纏狀態」。

在地理上，台灣夾在中美之間，與美國看似有廣闊的太平洋相隔，但美國視太平洋為內海，牢牢掌控第一島鏈，台美實質上近在咫尺，在政治、經濟和安全上，台灣緊緊鑲嵌在中美關係的結構之中。過去40年，合作是中美關係基調，台灣自然沒有「薛丁格貓」的問題，一旦中美走向結構性衝突，「薛丁格貓」情境就出現在台灣身上。中美關係的大結構就是薛丁格實驗中的「黑盒子」，台灣就是那隻貓。

中國崛起後，中美漸走向結構性對抗，這是雙方實力對比拉近的必然結果，不因人的主觀意志而移轉，即便川普下台、民主黨執政，也很難改變中美「鬥爭大於合作」的大方向。就如同實驗中放射性物質的衰變過程，誰都知道放射物遲早要啟動毒藥釋放裝置，殺死那隻貓，但誰都不知道放射物何時才能達到毒藥釋放值。

中美衝突的犧牲品只會是台灣，雙方的結構性對抗進程已經開啟，何時觸發衝突還是未知數，台灣正處在「生死糾纏狀態」。這就能解釋，台灣看起來「活蹦亂跳」，無論是對內反中、還是對外搞務實外交、對美關係升級，看似風風火火，但在一些人眼裡，離「自我毀滅」只有一線之隔。近半年來兩岸專家紛紛呼籲蔡政府避戰、避險，就是上述擔憂的體現。

「薛丁格貓」的比喻，點出台灣決策者的戰略艱困。兩大之間難為小，台灣只有充分將可控因素轉化為有利因素，同時盡力避免不可控因素產生「顛覆性後果」，才能安穩度過中美結構性衝突期，並且為更長程的中美結構性對抗期做好準備。

總體來看，蔡總統在兩岸關係大原則上，能夠謹守《中華民國憲法》及《兩岸關係條例》架構，算是守住了底線，大陸雖然不滿意，卻也沒有授人「動武」的藉口。但在國際事務上，尤其對美外交，蔡政府一些做法卻值得商榷。川普政府以蓬佩奧為首的鷹派，已進入「倒數計時狀態」的反中狂飆，對於他們不顧後果的暴衝決不能照單全收。

相對美國的狂飆，大陸最高決策圈卻展現出冷靜和理性，不隨美國的「新冷戰」起舞，也排除內部「中美不惜一戰」或者「脫鉤有利於中國」等激進民粹聲音。從中共外事委辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅最近發表的談話，可以清晰看出，北京正努力管控中美結構性對抗強度、防止轉化為激烈衝突，進而破壞大陸發展經濟的「戰略機遇期」。

北京的理性正是民進黨政府緩和兩岸關係、遠離中美衝突風暴中心的機會。民進黨政府即使不願、不能承認一中原則、九二共識，至少可以在國際事務上有所收斂，在對美外交上謹言慎行，並對兩岸民間交流問題釋出善意。此次陸生返台因政治考量而「臨時撤下」後果非常惡劣。蔡政府在改善兩岸關係上，能做的不多，能做的就應該盡量做到。

相較蕭美琴自詡「戰貓」，蔡總統的政治風格卻更複雜而多面向。她在2008年民進黨選舉崩盤後，義無反顧參選民進黨主席，2019年歷經地方選舉大敗，卻能先在黨內打敗賴清德，接著一掃「討厭民進黨」氛圍而終於贏得連任。蕭美琴只養貓，蔡總統官邸養貓也養狗，「貓性」可能只是其中一面。

蔡總統對第二任期的兩岸關係似有所著墨，雖然中美衝突給兩岸關係帶來很大干擾，但台灣應該要有自己的戰略利益規畫。冷靜觀察、快速出手、一招制勝，是貓咪的特性。跳出中美關係結構的「黑盒子」看自己，正確的時機做出正確的決定，台灣才能避免「薛丁格貓」的結局。