最近兩岸或中美政治問題雖然紛紛擾擾，但經濟活動仍有一定規律，貿易數據顯示兩岸經貿往來沒有受到太大影響。今年7月台灣對大陸與香港出口125.8億美元（歷年單月第3高），較上年同月增加了12.7%，1-7月累計對大陸與香港出口794.3億美元，則是創下歷史新高。

另外，在大陸方面，根據中國海關總署最新公布的7月分進出口數據，以人民幣計價，總出口年增10.4%，遠勝預期的成長0.9%；對美國出口總值更是大增15.9%，增幅是2018年10月以來最高。分析認為，出口增加快速與歐美陸續疫情解封有關。

再從各地出口占總出口比例來看，7月台灣對大陸出口依存度持續攀升，繼台灣6月出口大陸（含香港）所占比例達46.1%，創下史上新高後，7月這個比例依然高達44.6%，累計今年前7月對大陸出口占總出口的比例為42.7%，美國占比為14.7%、日本為7.3%、歐洲為8.4%、東協15.7%。

值得注意的是，7月台灣對陸港、美國出口具揚，但是對東協出口43.2億美元，較上年同月減少了8.8%，累計今年1-7月對東協出口292.1億美元，減少了16.6億美元，年減5.4%，顯示了政府的「新南向政策」成效令人疑慮，陸港和美國這兩個大的市場，特別是大陸市場，對台灣的影響力與日俱增。

在7月出口產品架構中，半導體就占了34.9%，資通訊和視聽產品占了15.4%，不過，對大陸和香港出口的暢旺，不排除有受到「提前拉貨」的影響，由於台積電自5月15日起就未再接受任何來自華為的訂單，而且如果美國政府對華為的制裁不變，公司將在9月14日之後停止對華為的供貨，華為的麒麟晶片無法再交由台積電代工，聯發科是否能補上這部分訂單，對華為出貨仍有變數，8月以後出口數據如何仍有待觀察。