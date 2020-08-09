吵了1周多，川普政府上周正式簽署行政命令，留給美國企業45天時間收購TikTok（抖音國際版）及騰訊的微信（WeChat），過此期限就要停止一切交易。美國的鴨霸無理，反作用力可能比預期更大。

川普禁用這些中國社交軟體，理由是國安，不允許大陸擁有美國民眾的大數據資料，事實上，這是把國安無限擴張、妖魔化對手。如果川普的理由成立，現在各國民眾普遍使用的美國數位巨擘軟體，幾乎無一例外都是美國企業，從臉書、谷歌、亞馬遜到蘋果、微軟，是否其他國家都該禁用美國這些軟體「以維護國安」？

說穿了，這是中美爭霸中打擊對手的手段，中長期而言，可列為美國對大陸發動科技戰的一環，要清除大陸的數位步伐、打壓大陸的科技公司；短期來看，則是川普選情告急，有意藉著對大陸的打擊，轉移民眾對其防疫不力的注意，藉此拉抬選情。

不過，川普以無邊無際的國安理由，強迫外商把經營成功的企業賣給美國企業的做法，會讓其他國家的政府與企業「點滴在心頭」，甚至連TikTok的競爭對手臉書都對此做法表達反對。川普的做法遲早要帶來反作用力。

TikTok決定對美國政府提出訴訟，以美國司法制度未來勝負難料。川普此政策一旦落實，蘋果APP商店就要把微信下架，蘋果手機在大陸市場的銷售必然大跌。早前川普對華為的百般打壓，美國半導體廠商也受傷，手機晶片龍頭高通就向政府遊說要求放寬禁令。

中美科技爭霸戰鹿死誰手，可以繼續看下去。