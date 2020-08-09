去年內政部對27名前往海滄出任社區主任助理（社助）的台青，依違反《兩岸人民關係條例》開罰10萬，台青提行政訴訟後，高等行政法院近日做出判決撤罰，引起外界關注。社助真是為中共黨政軍工作嗎？對台造成什麼國安疑慮？還是在「逢中必反」的氛圍下，交流都應反對，不管對台有利或不利？

社助就是「社區工作者」，類似台灣的村里幹事，但過去任務不多，除傳達上級公文、發通知給村民外，就是報修路燈、溝渠等工作。但兩岸交流後，一股無形力量穿越海峽到了彼岸，大陸民眾才發現，原來社助可這麼做，他們樂見僵化體制被變革，村裡事務開始質變，原來街村歷史這麼動容，社區營造可如此富於創意。透過台灣人看世界，福建漁村生態變了，除了追求富裕外，透過社區營造還能發展新生活。這些都拜台灣人之賜、拜台青社助之賜。

的確，交流足以讓台灣人賺足對岸金錢，但更重要的是推動大陸整體生活向上提升，但台灣卻認定社助違法，澆熄了兩岸不少希望。

「社助」被認定違反《兩岸條例》33條2項不得擔任對岸黨政軍機構職務的規定，換言之，我方認定社助是為大陸「基層政權組織」服務，參與了中共黨政軍工作。然而，這顯然對大陸基層政權組織一知半解。。

大陸最基層行政機關是鄉級人民政府，鄉以下分「縣轄區」及「街道」兩類，前者行政機關叫「區公所」，後者是「街道辦事處」，都屬縣政府派出機構。類似里民辦公室的街道辦事處，屬基層政權派出的政務機構沒錯，但因大陸街道雖管一條街，有的街像信義區那麼大，由此再設群眾自治組織「居民委員會」協辦，而居委會就是由被稱「小腳偵緝隊」的大媽負責。名義上，「社助」由居委會再聘，嚴格說，社助屬民眾自治組織管轄，怎會是基層政權組織管轄？

但因台青擔心違反台灣法規，福建當地幾經思考，先改由另成立的基金會發薪，最後再改民間外包公司發薪，避免兩岸爭議，沒想到最終還是犯了法。

由此顯見，社助不僅沒能力影響國安，且是將台灣經驗帶到大陸。拿2014年赴海滄任首位社助的李佩珍來說，不過是拿著向台大城鄉所及夏鑄九及所學的城市規畫、社區營造專業，為對岸村里打造更美好的家園，拿台灣元素為相對落後的大陸基層注入新力量，不正表明台灣有能力改變大陸官民思考模式？台灣軟實力及創新思考，也讓大陸民眾認知，原來民主體制能孕育培養更優秀的年輕人才。

台灣過去具備傲人軟實力，如今大陸逐步崛起，台灣影響力日漸消失。只能說令人喟嘆，不想統戰大陸也就罷，台青在台就業不易，好不容易找到奮鬥目標還阻絕，真不知這政府是怎麼想了。