索馬利蘭駐台代表7日抵台，外交部長吳釗燮表示太棒了。但外交部6日也證實，不久前我政府援贈索羅門群島馬來塔省的防疫物資遭到查扣。據外媒報導，台灣和索羅門馬來塔省人員3月在澳洲會商，討論由台灣提供該省防疫物資。首批物資於6月8日運抵當地，馬來塔省省長舉行公開接收儀式，不過6月9日第2批捐贈物資卻在索國首都機場遭查扣。

索羅門檢察總長穆瑞亞二世指稱，馬來塔省與台灣「糾纏不清」，是「蔑視」中央政府的行為，已觸犯叛亂法規。因為馬來塔省向台灣提出援助要求，並沒有經過索國中央政府批准。

索羅門群島於2019年9月16日與我斷交，如今民進黨政府私下與索國馬來塔省繼續往來，可以有兩項解讀。其一，對馬來塔省感恩圖報。索國去年與我斷交時，馬來塔蘇達尼省長公然表示異議，該省也有民眾上街示威抗議。

其二，民進黨政府有意放長線釣大魚。馬來塔省是索國人口最多的一省，近年出現爭取獨立的聲浪。民進黨政府應是希望將來該省獨立成功後，與我建立外交關係。

即使民進黨政府有政治意圖，但提供馬來塔省防疫物資，本屬人道義舉，理應受到各方歡迎。此事產生風波，說明我方在操作上有值得檢討之處。

第一，索羅門群島與我斷交後，我政府與民間團體並非不能繼續與該國交往，但官方往來或提供援助物資，應事先知會該國外交部門。我政府跳過索國政府，逕自與馬來塔省往來，犯了外交大忌。

第二，眾人皆知蘇達尼省長與蘇嘉瓦瑞總理不合。尤其是馬來塔省出現分離主義，該省獨派團體正籌畫8月舉行支持獨立的遊行。民進黨政府不懂得避嫌，難免引起索國中央政府的猜忌與不滿。索羅門檢察總長穆瑞亞二世表面上指責馬來塔省，其實是暗指台灣介入索國內政。

蔡總統執政後，連斷7個邦交國，必然想要極盡所能爭取外交成績，包括想獨立的非洲索馬利蘭及索羅門群島的馬來塔省。但民進黨政府的操作應極為謹慎低調，手法要更細膩，否則不但援助物資被查扣，還落得干預他國內政之嫌，義舉不成，反而沾了一身腥。

（作者為退休大使）