據報載，本月1日中共中央政法委員會機關報《法制日報》創刊屆滿40周年，為使報紙名稱更能體現「中央精神」，就在這天《法制日報》經中共中央政法委員會、司法部同意，並報新聞出版署批准更名為《法治日報》。自1980年1月1日創刊、深具黨國色彩的報紙，在慶祝辦報40年之際，將「法制」一詞由「法治」取代，雖僅只是一字之別，卻讓30年來幾度期望到失望的筆者，願意再相信一次，畢竟兩岸法治若能彼此借鏡、互相砥礪，才是全體華人之福，國家之幸。

筆者對於「法制」之於大陸有一段深刻的回憶，1991年筆者以海基會首任祕書長身分帶領同仁赴北京交流，那是台灣才解嚴3年、剛剛終止動員戡亂，還談不上兩岸直航的年代。在香港轉往北京的中國民航飛機上，筆者讀到《人民日報》（海外版）以「法制，中國人的新觀念」的報導，文中提到「憲法是各種法律的媽媽，咱們中國上上下下都得聽她的」、「確立行政訴訟制度，讓民告官走入生活」，登時筆者既震撼又興奮，天真地以為兩岸人民共享自由、民主與均富的良制將是指日可待。

30年倏忽而過，大陸從「法制」（to rule by law）到「法治」（rule of law）走得如此緩慢無力，無論是胡錦濤口中「憲法法律至上」，溫家寶強調「認真學習憲法」，習近平提出「憲法的靈魂在於實踐」。這些懸掛在通衢大道上的標語雖每每重燃筆者對法治的希望，卻也一再被劉曉波、許章潤（提筆臧否時政，而被冠上莫須有的罪名）等事件給澆熄。憲法在大陸依舊是冷門教科書裡的「具文」、「見不著的媽媽」，令筆者心疼不已。基此，看到2018年《憲法》序言中「健全社會主義法『制』」修改為『治』」，2035年建成「法治國家」的宏偉藍圖，筆者只能勉強相信大陸當局或許有推進法治的決心，卻仍在摸索「法治」的精髓吧！

正想說在台灣的中華民國擁有值得大陸借鏡的法治時，在20年歷經連續3任法律人總統後，法治卻沒能穩健邁進，令人著急不已。無論是去年底通過宛如《刑法》第100條復辟的《反滲透法》、不當黨產處理委員會對特定在野黨的枉法追殺、立法院草率通過監察委員人事審議案、小明與陸配迄今無法回台的違憲行政措施等，在在呈現了民主敗壞的徵兆，法治倒退竟成為常態。君不見「法律的力量」上善若水，卻復見「有力量人的法律」作為欺壓百姓的工具。台灣和大陸不過是五十步笑百步，可悲！

其實，追尋法治的路上靠的不是口號，而是實踐的擔當。近日台北高等行政法院針對27名台灣青年擔任廈門市社區助理被內政部裁罰案做出判決，除認定不違反《兩岸人民關係條例》中禁止台人在大陸黨政軍任職之規定外，判決中有一段令筆者欣賞、深具「法治」高度的論述：「兩岸任何交流都可能具統戰目的，除非全然斷絕一切交流，否則無可避免」、「再者，大陸統戰目的不外乎拉攏台灣民心，以達到終極統一目標，因此最佳回應之道便是台灣更為民主、更開放，藉由更深入的接觸與交流，才有機會實際了解兩岸制度差異」。3位爭氣的法官合議在個案中實現法治，同為法律人的蔡總統理當藉此以羞、以惕、以勵，讓政治的歸政治、法律的歸「法治」。

無論是小明也好、陸生也罷，甚至是赴陸打拚的台灣居民，政府莫將「法律」作為剝奪人民權利的工具。面對上述具有折服力的行政法院判決，內政部（行政院長、總統）應當接受指教，放棄上訴，而非浪費民脂民膏作無意義的上訴！難道非得要等到最高行政法院駁回上訴？切莫讓行政機關上下一體成了藉「法制」之名敗壞「法治」的「層層混帳」（借用李春先生佳句）才是！

最後，兩岸各有其優勢與困境，我們有幸因前人的努力而坐擁來之不易的成果，若能打開胸襟，正視兩岸融合之潛能，彼此對法治的革新齊心努力、互相影響，則共享良制必能水到渠成。兩岸緊密相連，交流是常態更是必然，領導人應當勵精圖治，展現民主法治正面價值，引領兩岸從「法制」到「法治」，再從「法治」到「良制」，法制與法治不僅是一字之差，更是兩岸須共同面對的難題。

（作者為法學教授、律師）