警政署為解決各縣市警力不足問題，防範新興毒品流入校園危害學子，調撥保一、四、五警察總隊581名特考員警支援各縣市警察局成立「無毒校園」專任警力，和各地方政府相關單位密切合作，將毒品趕出校園。上路後，卻傳出有基層大罵「亂搞一通」，「連咖啡包都沒看過，怎麼辦案？」批評這些員警不能值班、不能接公文，人力不足下還得訓練一批新進員警等。

事實上，會有此批責任警力支援各縣市，是因年金改革後，老警察不想退，新警不斷進用所致。現行各地所需警力是由地方政府提報員警人力需求，請警政署從警校或一般警察特考錄取生中，依比例提撥人力到各地警察局，但地方警察機關預算由地方政府支應，縱使《警察法》第16條規定：地方警察機關經費如確屬不足時，得陳請中央補助，惟過去中央補助的大多是修繕、新建廳舍的費用，從來沒有補助過人事費，也就是說各地所需的員警人力，其經費需由地方政府出，導致每一位員警含人事及訓練經費與退輔經費大概都要100萬，如以增加400位員警就要增加地方4億元支出，這對地方來講是非常沉重的支出，以至於地方不想接收的多餘員警，就由中央來接收。

中央考量當前國內校園毒品情勢，為讓此警力適度應用，便以支援各縣市刑警大隊或少年隊，專任防制校園學生及少年毒品犯罪問題，本來就不是要他們去協助一般勤務。況且中央為培養這批專任警力，在上路前也完成二階段專業訓練，筆者也應邀前往授課。這些來自各大學畢業特考生，確實有一定程度及創意，有別於一般警校養成教育畢業生，投入建構無毒校園確實是適才適所。

請抱怨的警察同仁們回想一下，當初您們警校畢業後分發至實務單位時不也是一張白紙？得了便宜的各地方政府，煩請也好好善待他們吧，該有的福利還是要給的！沒有人警校畢業就能勝任刑事工作，請找資深者以師徒制教導，盡快讓他們熟悉轄區概況，假以時日，他們將是地方的助力，維護治安需要大家同心協力。

（作者為警察大學警察政策所教授）