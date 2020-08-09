新興傳染病疫情總是千變萬化，除了難以找到最佳診斷與治療方法外，也很難在第一時間摸索到防治方向。新冠肺炎更是其中的翹楚，人類到現在連其免疫怎麼走都還摸不透。到底是有免疫好，還是沒免疫好；有症狀好，還是沒症狀好；打疫苗好，還是不打疫苗好，都與以前所知的疾病不一樣。

面對這樣的疾病，唯一的方法就是政策要跟著循證走。中央流行疫情指揮中心在疫情之初就喊出了「滾動式管理」，所以深得民心。可是喊歸喊，政策真的有滾動嗎？從最初只境管大陸，沒境管歐美日，成就了台灣第一波境外疫情。沒體認到新冠為社區感染，防護政策老聚焦於醫院內感染，才會猛推手衛生，延遲推動社區強制口罩政策。由於沒有關注到無症狀感染者的重要性，到現在為止都還僅對有症狀接觸者採檢，而非採用「清零」政策一網打盡。

這些是否表示台灣不是世界衛生組識會員國，所以得不到一手資訊有效防疫？那台灣又怎能自誇是最早向世衛預警呢？所以台灣防疫最大的問題其實是得到的資訊由政治人物主判，專業人員狗腿背書，違背了《傳染病防治法》賦予的使命。怪不得首先跳出來批判政策的人，正是修定該法的執筆人─前疾管署副署長施文儀。

新冠肺炎由於美國一支獨爛，全球應在5月底結束的疫情，一直拖到現在，且短期內看不到停歇的曙光。其他有過社區感染爆發案底的地區隨時都會疫情再現，但只要早期偵測及局部強力遏阻就可很快解決，沒有擴散之虞。全球的氛圍都在想辦法如何與病毒共存，連疫情控制最糟的美國也已開放邊界，因為大家都認為以後的疫情以現代的防疫技術是可控的。

此時政策應滾動到與病毒和平共存，而不是不動在「嘉玲」。台灣的社會有能力承擔病毒進來的風險，我們的醫護不是爛草莓，民眾都會戴口罩，只要強制入境的旅客都要依政府的規定戴上口罩，為什麼還必須浪費資源關14天。這就是專家向指揮中心強烈建議的「旅遊泡泡」及入境普篩的用意。但指揮中心打死不同意，這不是沒信心是什麼？辜負了民眾與醫界對指揮中心的支持，指揮中心也該對台灣的經濟負點責任吧！

指揮中心不眷顧台灣，但老天爺可不依。專家催生了半天下不來的「旅遊泡泡」，藉由美國衛生部長阿札爾來台及李前總統過世，這兩位天使，以「外交泡泡」的模式敲開被惡僕關閉已久的家門。衷心希望這次「外交泡泡」的成功，能敲開指揮中心的腦門，打開滾動式管理的閥門，讓台灣真正走向以學理為依歸的滾動式管理，而不是只會嚇人的「不動管理」。

大家也不要再撻伐「外交泡泡」的特權，那正是專家主張的民權；民權以特權方式試點成功後，若沒能普及成普世民權，才是我們應該嚴厲監督的。

（作者為中華民國防疫學會理事長）