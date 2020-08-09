美國總統川普近日發布行政命令，以國家安全理由，將在45天後禁止美國人民及企業與中資企業旗下的抖音（TikTok）及微信（WeChat）進行交易。同時也傳出微軟正與抖音談判收購，川普也表示收購後的抖音必須與中國母公司徹底分割，否則將自9月20日進行封鎖。

平心而論，抖音與微信的介面與資訊隱私相關，較不涉及國家安全，而且川普在命令中也未提出影響美國國安的具體證據，所以引起大陸不滿。不過美國參議院也繼眾議院之後，通過禁止聯邦僱員在政府的電子設備上使用抖音，顯示制裁中國已成為美國跨黨派共識。未來即使拜登當選總統，也會持續對中國圍堵，方向不會改變。

美國國務院也公布全球5G潔淨網絡商，列出中華電信等24家可信任的5G電訊公司，但不包括任何中資及港資企業，進一步封殺中國運用程式，以維護美國電信基礎環境的安全。

事實上美中貿易戰啟動以來，川普除了要求中國進行改革，杜絕剽竊行為，以確保美國技術安全外；也要求美國及外國企業由切斷生產供應鍵的連結，到資通訊網路環境的阻絕，去除所有含中成分，以淨身選邊站。

美中第一階段貿易協議雖然已在2月生效，但並未納入如網路安全及政府補貼等敏感議題，在11月大選前已不可能展開第二階段談判。川普最近對抖音及5G的大動作，顯示川普已提前出手。另外，美國也準備將矛頭指向在美國上市的中國大陸企業，必須在2022年之前遵行美國的會計稽核準則，接受財務審查，否則將強制下市，以解決美國無法查核在美上市陸企財務的長期問題。

美對中制裁雖鋪天蓋地，但另一方面也將在本周與中國就美中貿易協議執行概況談判。中國雖然承諾增加對美採購，但由於新冠肺炎的影響，中國目前履約進度普遍落後，這也是美國關切的重點。

美中貿易協議造就了川普的高民調，但新冠肺炎拖垮美國經濟，也重創川普支持度；殺警事件引發的種族糾紛，更使川普支持度創下就任後新低；即使對手拜登也有不少爭議，但川普民調已大幅落後。距離總統大選已不到3個月，川普在以撒鈔票方式提振國內經濟效果有限下，只好將目標轉向國際，加碼對中國的制裁。

另外，美國也頻頻與各國舉行海上軍事演習，規模最大的環太平洋軍演即將舉行，川普希望藉由全面提高與中國對抗的情勢以挽回選舉頹勢。但川普所面對的美國經濟是第2季較第1季負成長9.5%，換算成年度衰退率高達32.9%，是近70年以來最大幅度，以及近2000萬失業人口的困境，川普實在很難藉由對中國制裁而力挽狂瀾。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）