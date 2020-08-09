針對內政部推動國民身分證強制換發為數位國民身分證的政策，民間司改會等社會團體已經宣布，將提起集體行政訴訟，捍衛人民應有的資訊自主及隱私權，禁止內政部強制舊式身分證失效。

台灣前一次因為身分證而引起憲法爭議是在15年前。2005年內政部原定7月1日全民（14歲以下除外）按捺指紋換發身分證；主張《戶籍法》相關規定違憲，出面聲請釋憲的是立法院民進黨黨團。領銜者是賴清德委員，全程大力參與其事的是蔡英文立委，對手是內政部，當時的部長是蘇嘉全部長。

大法官為此做成兩則憲法解釋。先是做成暫時處分(釋599)，《戶籍法》關於按捺指紋始得請領或換發國民身分證的規定，立即暫停適用；繼則做成憲法解釋(釋603)，宣告《戶籍法》相關規定違憲，因為該法沒有規定強制按捺並錄存指紋作為核發身分證的條件，「其目的為何」，侵害資訊隱私權，即日不再適用。實質上阻止了政府強制建立全體國民指紋資料庫的計畫。

事隔15年，場景變換。內政部現在推出的是數位國民身分證，要求全民領取換發身分證，由全民輸入資料，進入全體國民的身分資料庫。問題又來了，這事合憲嗎？當年提出指紋釋憲案的要角們，今天還會一本初衷地加以反對嗎？

大法官當年提出的基本問題，仍然是個關鍵。要求換發數位身分證而建立全民數位身分資料庫的目的是什麼呢？

身分證，顧名思義，就是用來證明身分的。誰是身分證的主人呢？是人民，還是政府呢？身為國民，是權利，不是義務；是主人，不是服役者。身分證是提供國民在需要的時候用來證明身分之用的；領取身分證是權利，不是義務。一個人沒有隨時需要證明自己身分的國民義務，但有要求政府提供正式身分證明以供需要時證明身分的權利。

一個人可以有各種證明自己身分的方式，沒有只能使用一種方式證明自己是國民的義務。有了國民身分證是方便國民證明自己，是國民的權利，不是國民的義務。

《戶籍法》規定「身分證用以辨識個人身分」，「辨識」二字是從政府的本位立場說話，如果為了政府辨識的便利而強制國民隨身攜帶身分證，那就是反客為主了。為了方便政府識別國民之用，領取身分證不但成了國民義務，而且還是政府說換領就必須換領，想建個國民數據身分資料庫的時候，國民就必須配合，如不肯換，舊證就失效；想要投票，就必須進入國民數據身分資料庫的系統之中才成！是義務，就沒有選擇的權利！

身分證的功能，是證明還是辨識？聽來差不多，差別可大了！如果國民沒有選擇的權利，國民的主人身分，會不會也太廉價了些？

（作者為東吳大學法研所教授）