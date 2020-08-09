就在美中對抗持續緊張的局勢下，9日美國衛生部長阿札爾訪台。而在阿札爾抵台前，2000年曾短暫擔任1年日本首相的森喜朗其專機也抵台，此行主要悼念前總統李登輝。在11月3日美國總統川普歷經大選考驗之前，美日聯台抗中的態勢已經確立，阿札爾訪台代表川普選情危急，而川普選情未來若惡化，美國官員訪台的層級有可能越來越高，因為打「台灣牌」對付大陸國家主席習近平已經是川普在選前的最後一張王牌了，尤其是在川普政府對於新冠疫情仍束手無策的情況下。

國內有些學者認為阿札爾只是過去20年來美方訪台的最高內閣閣員「之一」而已，畢竟從2000年至今，在柯林頓到歐巴馬總統任內，也分別來訪過運輸部長、能源部長與環保署長，以阿札爾在總統繼位人選順位最高來評斷他是來台的「最高」內閣閣員並不適當。

但這樣的看法流於枝微末節，畢竟從川普上任以來，美國的立法與行政部門已聯手通過包括《台灣旅行法》等具法律強制力的5個法案，是1979年台美斷交以來，台美互動熱度最高的時期也是不爭的事實。觀察台美互動的重點應擺在台灣接下來應該如何做，對台灣最好？

一味的「反美、反日、反中」或「親美、親日、親中」其實都是以右腦的情感出發反應的結果，儘管美中衝突我們不應見獵心喜，但我們也不應執著於中國或台灣民族主義。台美之間的任何互動都必須要建構在對台灣的「民主」與「經濟」最有利的前提下來考量才是。

川普目前落選的機率的確較大，這也是造成川普焦慮進而加強打中、親台的最大原因。有美國「章魚哥」之稱的美利堅大學歷史系教授李克曼，從1984年到2016年預測10次總統大選有9次成功，唯一一次的失敗是他預測2000年高爾會打敗小布希，但當年因為特殊的選舉人制度而讓小布希輸了普選卻贏得大選。

李克曼依歷史規律歸納出13條關鍵指標，指出執政黨只要出現6項以上的不利指標，現任總統連任就會失利。據此，李克曼抓出7項不利於川普的指標，果斷預測川普將連任失利。但雖有7項不利於川普選情，也有6項有利於川普，幾乎只是五五波的勝負機率。

另外，2016年總統大選時，川普也大概是落後希拉蕊約8個百分點左右，跟現在川普落後拜登的態勢相同，所以李克曼此次預測是否依然神準，仍值得觀察。

而就算川普落選，拜登成為下一任美國總統，台灣超前部署的作法應該是先剖析拜登的對台態度會如何？拜登有幾項特徵：一、他為民主黨建制派，過去擔任參議員時曾反對參與世界各區域的衝突，是一個務實主義者。可預見他主政後不會刺激中國並干預台海局勢。

二、拜登是這次所有民主黨欲參選總統的參眾議員中，對台灣相關法案提案最多者。拜登了解台灣，與向來意氣用事且商人味濃厚的川普大不同。

因此，若是年底拜登勝選，蔡英文政府的依美路線就有修正的必要了。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）