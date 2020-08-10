蔣記較為含蓄，雖未明言「作更大讓步」及「分疆而治」。但與王記可以互補。依蔣之性格，心有未甘也。據軍令部長徐永昌《日記》記述：蔣在11月11日召集高級軍事將領講話時，「幾於痛哭」，蔣的這天《日記》也記道：

自覺憤激異甚，有失體態。但誠至所發，情不自禁，毫無愧心耳。正午召見各高級將領十餘人聚餐。下午憤氣未息，故未到會。不勝為本黨與國家前途憂也。

商討東北問題

從11月11日到16日的六天，蔣召集高級軍事將領連續開會，商討東北問題。在13日的會議中，與會將領「皆知對共匪無論如何忍讓，其貪欲終無止境為苦也。」這是說：「重大讓步」，「分疆而治」，也不能解決問題了。因此定下「先安關內，再圖關外」之策。此策蔣在一週前，似有腹案。其在11月7日記道：

俄國之陰謀，毒辣極矣！彼扼住吾人之咽喉，不使稍有呼吸之間隙。……所有約言，一概不認，始則大連，繼則葫蘆島，最後則營口，先諾而後皆背約。……今既於東北各海口不能登陸，只能由山海關陸路前進之一途。此後對東北，只可如俗語所謂「死馬當活馬醫」而已。必須先收復關內與內蒙（按：熱、察、綏三省），而後再圖東北也。

此策正式的提出，是在11月15日的「綏靖會議」中，據軍令部長《徐永昌日記》：

15日九時，在林園開綏靖會議，午前本（軍令）部報告匪情。午後各戰區，各方面軍報告。會後閻先生（錫山，第二戰區司令長官，山西省主席）約商援晉問題，余（徐）以為今國軍大量向北移動，津浦、平漢即取攻勢，匪此時必無暇進攻太原。

16日九時，仍在林園開會，上午，本部報告軍隊抽調及部署計畫。蔣先生訓話，斷言東北必為革命結束成功之地，不過現在正進入危險之時，要在吾人能打破。

16日的「訓話」，即是講〈剿匪戰術之研究與高級將領應有之認識〉。

毛稱蔣來勢很凶

林園綏靖會議的決定，應是一項高度的軍事機密。但中共方面對此機密，似乎瞭如指掌。中共中央宣傳部部長陸定一於12月9日在延安指出：

國民黨當局在11月11日召開了軍事會議，名為「整軍復員會議」，開了四天，講些冠冕堂皇的話，接者又開了秘密會議（按：即指綏靖會議），決定傾全國兵力到華北「剿共」。會後，南方各地的軍隊即再度大舉北調。幾十個箭頭指著華北各解放區。

中共中央軍委即根據其所獲之情報，指示所屬作為反制的準備。關於平漢路方面，軍委給劉伯承、鄧小平等的指示是：

11月中旬重慶軍事會議（按：依此語氣，中共情報似得自該會議）秘密決定沿平漢路北進，頑軍（按：指政府軍）除原有各軍外，擬新增以下六個軍：計七十三軍（美械三個師）戌（按：11月）中旬駐湘潭。一百軍（美械二師）戌中旬駐常德、邵陽各駐一師。八十八軍（川軍）戌下旬尚在浙東。二十八軍（湘軍）戌下旬在天目山（皖南）。七十一軍（美械三個師）戌上旬在全州，近有改開東北訊，待證。新一軍（美械三師）戌中旬似在芷江，估計在12月底能趕到新鄉者，只有七十三軍與一百軍。下次平漢路戰役，主力可能是該兩軍及原駐新鄉地區之八十五軍、三十二軍。根據各種情況判斷，平漢路更大戰役可能在12月底及來年1月上旬。

關於津浦路方面，中共中央軍委給陳毅、饒漱石等的指示是：

沿津浦路北進頑軍除原有各軍外，戌中旬重慶軍事會議決定增調六十四軍（從廣州南之開平出動）、九十三軍（由海防出動）、五十八軍（從南昌出動）。以上三個軍均指向徐州出動。現到何地不明，估計至快須12月底才能到達津浦路南段。五十九軍、七十七軍戌號左右由信陽一帶出動，向徐州前進，估計可能渡過新黃河或正在渡河中。第八軍到青島後，現已開始沿膠濟路西進。以上新增之六個軍，並原有之七個軍，共十三個軍。似此津浦路全線、山東、蘇北整個解放區，戰局情勢將嚴重緊張起來。這種情勢於月底（按：12月底）或來年1月初旬即可到來。

關於關內整個戰局方面，中共中央軍委給其華北、華中各方負責人的指示是：

國民黨正以強大兵力布置進攻解放區，已到進攻準備位置者，計有四十四個軍，另有若干個獨立師；尚在戰略開進中者，計有十個軍。除偽軍及獨立師外，共有五十四個軍。其中有三個軍對陜甘寧邊區，五個軍對東北，五個軍對豫鄂李先念區。實際進攻華北、蘇北者，還有四十一個軍及若干個獨立師，並準備空軍廣泛使用，企圖控制所有鐵道線和沿線城市，分割我解放區使我處於不利情況下，來逼迫我接受他的苛刻條件。

國民黨方面，尚有來華美軍的支援。據中共方面所得訊息及評估：

今後半年內，將有六萬美國海軍陸戰隊及六、七千陸、空人員留置於華北。此項美軍留置華北，其任務是幫助國民黨軍隊進入華北，占領各重要城市及交通線，以鞏固和增強國民黨在華北地位。國民黨將極力利用美軍為先鋒，以大城市為依據，企圖控制各交通線向我解放區進攻，與我爭奪華北。

駐華美軍最高指揮官魏德邁對國民黨支援的情況，將有以下各項：

1.供應國民黨政府內戰的軍火。

2.裝備和訓練國民黨的軍隊。

3.幫助國民黨的船舶及飛機運兵。

4.派大批美國軍事顧問到國民黨軍隊中。

5.護路，北寧路天津秦皇島段和津浦路天津靜海段已由美軍護路。

6.戴笠的特務由美國人幫助訓練。

7.直接參加內戰，如進攻山海關（名之曰「觀光」）等。

（選摘自《蔣介石與國共和戰（1945~1949）》）（待續）