加上近些年，藍營的政治人物碰到綠營營造的逢中必反氛圍下，為了選舉票房，不敢撥亂反正，只能遠離或者不碰涉及中國大陸的議題，唯恐引火燒身，甚至連兩岸之間最大的公約數「九二共識」也可以不要了。

我就實在不明白，民進黨為什麼逢中必反，仇中、恐中，恨不得把台灣島從太平洋這頭搬到太平洋的另一頭。更不可思議的是，上個世紀八九十年代，大陸人剛剛開始改革開放，生活過得不富裕，是個窮親戚，而當時台灣人卻承認自己是中國人，認同兩岸要統一的人很多，現在大陸人慢慢地富裕了，中國也是世界上的強國、大國了，反而使得有些台灣人越來越怕了，只想賺大陸市場的錢，卻不認同是一家人，更甚者認為大陸政府「鴨霸」，要「吞併」台灣，什麼「木馬屠城」，煽動「恐中」「、脫中」、「仇中」、「反中」等一系列行為。

鞏固兩岸命運共同體

其實，我認為大陸只是希望台灣人的一個身分認同，承認自己是炎黃子孫，兩岸同屬中國人，是一家人，這個也是歷史事實。也沒要求兩岸馬上就要統一，只要承認是一家人，什麼都可以談，兩岸朝著和平統一的方向努力就行了，也沒有時間表，目前有錢大家一起賺，用中華文化維繫和鞏固兩岸命運共同體，用時間換認同，讓兩岸更多的溝通，民眾更多交流，慢慢彌合分離70多年的不瞭解與迷惑的情感。

寫了這麼多，提出了這麼多看法，也許不夠全面，只是單方面看問題，因為自己從沒有到過台灣，沒有踏上台灣的土地上，不瞭解台灣民眾又是怎樣一個想法。曾幾何時，自己錯失了幾次去台灣走走的機會，以前兩岸不通航，到2008年馬英九上台後才開始兩岸通航，大陸有了台灣行的旅行社，再到後來開放了沿海幾十個城市可以台灣自由行，剛好我所在的城市是名單內的城市。

早幾年為了生活奔波，沒有時間去，現在經過努力奮鬥終於有房有車了，去年年初有點時間了，趁著隨公司去泰國旅遊申辦護照的機會，想把台灣通行證一起辦下來，沒料想由於蔡英文上台後兩岸關係不斷惡化，大陸取消了台灣自由行業務，現在又加上新冠疫情，更加沒有機會到台灣了。如果以後有可能，自己想來個台灣自由行，深入瞭解並體會當地的風土人情。

另外也想找找妻子的曾叔公的後人，曾叔公曾經是國民黨的中將，曾經打過抗日戰爭，後來隨國民政府來到台灣。曾叔公晚年有很深厚鄉土感情，在上世紀八十年代曾經發表過祖籍的地方誌，也發表了很多鄉愁的文章，就不知道他的後人還有沒有大陸的親情情結。

將來是否還牽掛台灣

此時此刻，我也不明白，一個從未到過、去過的地方──台灣，會是如此讓我魂牽夢繞，從不間斷地付出關心與關注，是愛國情操，還是民族感情，或許是兒時的念叨，少年的念想，青年的好奇，成年後的關心，台灣海峽的另一邊還有一群中國人。或許哪天認同是中國人的台灣人越來越少，又或許待老一代有中國情懷的人漸漸老去離去後，新一代所謂「天然獨」、「天然台」，不再有兩岸一家人的念頭了，那麼我是否就可以不再關注，也不再去想，去瞭解這個地方了。（全文完）

（蔡卓凡／廣東省惠州市）