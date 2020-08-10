根據余氏族譜記載，我的祖籍是福建省汀州府永定縣，福興樓壩頭上，這本族譜於1966年完成。總共記錄了20代子孫名冊，但其中有約自第十代到第十八代從缺，是在一次意外不幸遭祝融焚毀，而在備註中交代日後整編者，另一個任務，寄望要親自去唐山（大陸）跑一趟，加以補充完成。

神奇建築客家土樓

提起汀州府永定縣，明清兩代，汀州府一直屬於福建，其下轄有永定縣、長汀縣等八個縣。永定縣可聯想到名勝古蹟永定土樓，位於中國東南沿海的福建省龍岩市，是世界上獨一無二的神奇的山區民居建築。余在2017年前往大陸福建省龍岩學院工作，於休假期間，乃抽空到永定土樓查訪，問街坊商店是否有余氏後人在此乎！可惜當地並無余家後人住居，僅略提及下洋可能有。但距離永定尚遠，需另擇他日造訪。

由於一路從龍岩搭公交車，沿山路巔簸近兩三個小時，到了終點站永定土樓，已近午時分，就在路街旁餐飲店午餐，點碗炒麵（名稱甚奇特竟曰老鼠板也），吃完就到附近逛逛百聞不如一見的土樓。

福建土樓所在的閩西南山區，正是福佬人與客家人的交匯處，地勢險峻，人煙稀少，一度野獸出沒，盜匪四起。族群聚居既是中華儒家的傳統觀念，更是匯聚力量、共禦外侮的現實需求使然。因其大多數為福建客家人所建，故又稱「客家土樓」。

客家親愛團結傳統

客家土樓建築閃耀著客家人的智慧，具有防禦、防火多種功能。因客家人居住在土樓，土樓是以生土作為主要建築材料，摻上糯米、石灰、竹片、木條等和泥土混合而成的外牆，內部是用黃木和杉木，夏可抵暑氣，冬可抵寒風，還可自動調節室內的溫度，故通風和採光良好，而冬暖夏涼。土樓高可達四五層，供三代或四代人同樓聚居。樓頂覆以火燒瓦蓋，經久不損。土樓最高層處設有瞭望台，以便瞭解敵情。

客居異地的客家人為了自身的生存和發展，需要最大限度的自給自足，而土樓的結構及功能充分滿足了這個小農經濟社會的特色需要。樓內的臥室、廚房、廁所、水井、倉儲、柴火間、牛豬雞舍、糧食加工房等設施一應俱全。

全族家人在得到基本的生活保障的同時，又盡享數代同堂、闔家團圓的天倫之樂。這結構還體現了客家人世代相傳的親愛團結傳統。客家人敦厚純樸的秉性於此也可見一斑。

（余適霖／桃園市）