無色覺醒》賴岳謙：美中俄大三角戰略！美國妄想聯俄制中？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第692集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美中俄大三角戰略！美國妄想聯俄制中？」

美國務卿蓬佩奧7月24日於加州尼克森總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）發表對中國政策之重大演說。以「共產黨中國與自由世界的未來」為題，呼籲「一群志同道合的國家新團體、一個民主國家的新聯盟」，共同努力「改變中國的行為」，意圖製造世界「新冷戰」局勢。

蓬佩奧演說後，立馬引起國際關注，但隨之響應的國家卻寥寥無幾。以英語系國家所組「五眼聯盟」內，除了澳大利亞表態加入，其餘國家對此都處與態度曖昧的情況。而歐盟與東盟國家更是如此。另一個重點國家俄羅斯，其外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）除了重申中俄友好關係外，他更是直接挑明不會配合美國隨之起舞。

美國試圖在全世界拉攏盟友，孤立中國大陸共產政權，如今還將戰略關係觸角延伸到俄羅斯。但中俄友好關係緊密連結，除經濟貿易相互合作，更有軍事聯合演習。因此俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）隨即表示，俄羅斯所有的政治聯合，都是為了發展睦鄰和互利關係，且中俄兩國有著「特殊的夥伴性質關係」，因此不會加入針對其他國家的聯盟。

接著俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）出面強調，現今的中俄關係是歷史上最好的。俄國官方如此頻繁的發表支持中國大陸的言論，更進一步證實兩國的緊密連結，外界甚或討論中俄兩國是否會將「上海合作組織」（Shanghai Cooperation Organization）發展成類似於「北大西洋公約組織」（North Atlantic Treaty Organization）的軍事同盟合作出現。

「北約組織」的成員國相當複雜，彼此也會因國家利益立場不同，而產生尷尬局面。北約成員國之法國與土耳其，曾因為彼此在敘利亞內戰中，所支持的派系不同而產生問題，若是衝突加劇，彼此對於出兵的態度，便會顯得更加矛盾，這也突顯了「北約組織」內有明文規定，若是其中之一的成員國，一但遭受攻擊，其他成員國將作出即時馳援反應，由此可見其尷尬的窘境。

相對於美國「連橫」北約「軍事同盟」關係的條約限制，反觀中俄兩國「合縱」以「軍事夥伴」的合作關係，較沒有同盟條約如此硬性規定，也增加中俄彼此對於軍事戰略布局的彈性調控。若是美中兩國，在日漸緊張的南海局勢擦槍走火，美國雖與歐亞盟國「軍事同盟」，但比較與中國解放軍在亞太區域的現代化軍事戰力，以及「軍事同盟」個別國家，對中國政策立場的不確定性，美國老大哥也不一定有其勝算。

中俄並非在「軍事同盟」條約規定下，需派兵增援彼此。但在中俄緊密友好關係的前提下，藉由美中關係矛盾劇烈，南海東海局勢變化，俄羅斯又假設性的在歐洲區域另闢戰場，趁勢收復波羅的海小國與烏克蘭東部，乃至烏克蘭全境，使俄國勢力更加推近波蘭，威脅西歐親美勢力。

在中俄友好合作的「軍事夥伴」可能性戰略，北約泛歐盟國便應不敢輕舉妄動，將北約部隊移動部署增援亞太地區。所以，到底簽軍事同盟條約比較有利？還是不簽軍事同盟條約，但發展更緊密的軍事合作關係比較有利？這就是大國戰略格局思考命題。中俄合縱美盟連橫，世界格局悄悄轉變。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！