因為新冠疫情的肆虐，以及黑人民權運動的風起雲湧，目前美國總統大選民調遙遙領先的民主黨總統參選人拜登，除了承諾要重新加入世界衛生組織之外，更在8月8日接受專訪時指出，當選後也要撤回對中國大陸課徵的關稅，而拜登截至7月底已經提出的三大計畫，總金額也高達3.4兆美元。能不能因此爭取更多的選票而入主白宮，還要再等兩個半月才能知道。

相對於內外交迫、進退失據的總統川普，拜登認為，對中國大陸進口商品加課關稅，事實上等於就是對美國的消費者加稅。但是，對於3.4兆美元的施政計畫，要如何籌措財源，則還有更清楚說明的空間。

拜登所提出長達十年以上的施政願景，像是「2035年美國建築業碳足跡減半」，千頭萬緒，難以被檢驗。他的中長期政策有三個重要計畫，從2兆美元的減緩氣候變遷計畫，到7千億美元「重建美好未來」（Build Back Better）的計畫，乃至於7,750億美元的照護經濟計畫。而當前最有急迫性的，莫過於最後者：針對兒童（3,250億）與老人（4,500億）的照護經濟（caring economy）計畫，而其預算來源設定的對象是：年所得40萬美元（約1,200萬元台幣）的房地產投資人。

對抗氣候變遷，以及當選後，既要重新加入巴黎氣候協議，也將撤銷川普退出世界衛生組織的決議，都是民主黨的既定大政方針。但金額高達2兆美元的減緩地球暖化與對抗氣候變遷之計畫，宣示的意義大於實質意義，只能以競選的策略觀之。因為這對於中產階級和年輕族群、環保團體，甚至部分相關的工商團體和跨國企業集團，具有區隔共和黨的重大意義。而有別於川普的「美國製造」，強調抗疫與醫療物資必須要在美國製造，「重建美好未來」寄望投資美國製造商品、加強技術研發，著眼點當然是製造更多的就業機會。但無論是川普連任與否，這其實都已經是朝野政黨不分黨派的政治共識。至於照護經濟方面，主要重點包括：將醫療保險的65歲資格向下修訂到60歲，和以家庭與社區的照護服務，取代老人照護療養的機構。

然而民主黨提名的總統參選人拜登，此刻真正的問題有兩個，其一是，如何解決參議院1兆美元和眾議院3兆美元的爭議；其二則是，「錢從哪裡來？」因為就算登上總統大位，也將面對巧婦難為無米之炊的困境。

由民主黨掌握過半席次的眾議院，其所通過3兆美元的法案，和共和黨掌握的參議院通過之1兆美元的法案，兩院的政治協商在8月7日破裂。做為民意支持度大幅領先的一方，拜登應該有的政治高度，將在於能不能發揮影響力，在最短的時間內，促成兩院提出共同的法案。否則，國會兩院在1兆和3兆美元之間遙遠距離的僵局，將有利於現任的川普總統，得以擁有採取積極行動的政治空間；特別是針對失業救濟金、租屋者暫時不致於被驅離、以及各級學校的學費貸款，而這些相關措施都有助於在11月選前爭取更多的選票。

最後，拜登也不能忽視民主黨內，具有社會主義傾向的桑德斯和華倫兩位參議員，在黨內初選期間能和他強力競爭的重大政見之一，所謂的「超級富人稅」，對於不滿貧富懸殊的年輕選民，以及支持社會福利的特定族群之致命吸引力。

半年前，因為美國疫情一發不可收拾，最後自行退選的參議員桑德斯，8月初在參議院領銜提出，所謂的「讓億萬富豪買單法案」（Make Billionaires Pay Act）；這是截至目前為止，就因為新冠疫情而受益匪淺的超級億萬富豪，最具有針對性的法案。該法案想要針對今年3月18日到年底，美國億萬富豪在這段期間所增加的收入，課徵60％的一次性賦稅，而且指定的用途是支付全體美國人民的醫療保健支出。而桑德斯掌握到的數據，則是從3月18日到8月5日為止，467位的美國億萬富豪已經累積的7,300億美元，可以做為億萬富豪稅的課徵稅基。如果該案一旦付諸施行，則亞馬遜的貝佐斯可能要被課徵一次性的428億美元，而臉書的祖伯克則將被課以228億美元。

儘管並沒有人認為，這種極端的億萬富豪稅提案真的會在共和黨過半的參議院裡面成案，但終究是點出民主黨現在最大的劣勢，還是在白宮與參議院。在8月的第一週，有一位州長確診、第三位國會議員確診，全美死亡人數總計更超過16萬人。在這種社會氛圍和政治形勢之下，經濟藍圖和施政願景的計畫，雖然是大選之前政治意志的展現，卻不是當務之急。民氣可用，拜登當前最重要的事情應該是，促成眾議院和參議院協調出一個川普能接受，也會即刻執行的法案，拯救黎民百姓於水火之中。

(工商時報)