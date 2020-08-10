上周主計總處公布，台灣第2季的經濟成長率為-0.73%，比原先估計的0.5%大幅下修1.23%，台灣上半年的經濟成長率因而只剩下0.41%。在這種情況下，雖然大家預期下半年的景氣可能回溫，但能否讓全年的經濟成長率維持1%以上，實在令人擔心。事實上，7月中旬，中研院估計今年全年的經濟成長率只有1.15%，如果把第2季的實際成長率只有-0.73%放進去模型中修正的話，今年全年的經濟成長率應該是達不到1%了！

導致主計總處預估經濟成長率大幅下修最主要原因，在於第2季國內消費成長率比預期的要低很多。依數據顯示，今年第2季的民間消費成長率為-5.13%，比第1季的-1.58%還要低許多，因此造成國內需求不足，從而拉低了今年的經濟成長。

而造成國內消費不足的原因當然是受到新冠疫情的影響，一方面，國人足不出戶，造成觀光、餐飲與其他產業大幅衰退以外，國外來台的觀光客人數大幅減少，也是造成國內消費不足的另外一個主要原因。

今年只有1月分還有一些觀光客進來，2月以後觀光客來台人數幾乎就降到零。在新冠疫情的衝擊下，政府嚴格管制國境，導致第2季的國際來台人士幾乎降到零。

不久前，觀光局公布今年上半年國外來台人數只有126多萬人，比去年同期減少471萬人；而下半年國際來台人數將會更少，這些觀光與商務人士來台的支出將會大幅減少。若以去年全年1184萬人次來台觀光人數估算，今年台灣國際觀光收入減少將會接近4000億新台幣，這對於國內消費而言會是很大的一個打擊。

另一方面，去年台灣出國人數達到1710萬人次，這些人的支出總合超過8000億新台幣，其中很多被國內航空公司以及國內的旅行社所賺走，現在這些人的支出也幾乎都不見了，因此會進一步讓相關產業的收入大幅減少，而形成了進一步的消費不足。

雖然，6月下旬出現所謂的「報復性消息」與「偽出國」的說法，使得國內各觀光景點增加了許多遊客，但是暑假結束之後，能否仍有這麼多的遊客，同時對提高國內消費的效果如何，可能仍有待觀察。

另外一個指標是，主計總處公布的資料顯示，今年以來已經連續6個月出現消費者物價指數負成長的情況，其中主要的原因就是因為國內消費不足，造成需求疲弱，以致物價下跌。在物價疲軟的情況下，國內廠商對於生產的意願會更低，恐導致出現通貨緊縮下的消費與生產同時減少的窘境。

當然，國內的經濟也不完全是壞消息，比方說，國內的股價與國際股價同步屢創新高，而且到目前都還維持在一個相對高點上。問題是，雖然國內股價指數很高，但是幾乎都集中在電子股和資通訊股上面，比方說，台積電、聯發科和聯電等。而這些股票被外國人所持有的比例非常高。也就是說，股價市值上升所可能帶動的財富效果會非常有限，因此對於剌激國內的消費也同樣有限。

另外一個與國內消費有關的就是政府的振興經濟政策，其中政府推出振興經濟的三倍券，總支出為511億元，動滋券20億、藝fun券12億、農遊券12.5億與客家券1.3億，合計只有556.8億，預期對台灣經濟成長率的貢獻最多在0.1%到0.2%之間，因此對於刺激台灣的經濟效果會非常有限。與國際觀光客無法來台所造成的損失可能接近4000億相比，我們就可以看到政府推出振興方案的規模是如何不足！

總而言之，受到疫情的影響，全球人員流動幾乎完全停滯，台灣也不例外，此舉將會造成國內消費的大幅萎縮，即使有所謂的「報復性消費」和「偽出國」，可能也很難彌補國外觀光客減少所造成需求不足的情況。而且，在國際疫情持續延燒的情況下，我國邊境管制很可能會持續到明年，國際觀光客會一直無法來台，因此對於國內經濟的負面影響也會持續下去。筆者認為，政府對於剌激國內消費的振興政策應該要有更大、更有效的做法，否則台灣的經濟可能還會持續低迷下去。

（作者為國立政治大學經濟系教授）