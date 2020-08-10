再過幾周，大學就要開學，教育部宣布開放境外學位生返台就學，但陸委會反對陸生入境，最後只有應屆畢業陸生可以返校完成學業，其餘陸生仍望穿秋水，連帶將影響新學年陸生招生工作。台大、台科大、世新等大學校長紛紛表態反對，但陸委會主委陳明通左右開弓，對內指責教育部不該繞過國境管理會議決議就草率推出舊案，對外則歸咎大陸不配合、不放人。陳明通的說法遭許多陸生打臉，表示大陸從來沒有不發大通證給陸生，而是陸委會不想發入台證給陸生。

陸委會在陸生返台問題上倒行逆施，連台獨理論大師林濁水都看不下去，認為大陸疫情控制相對較好，開放其他各國學生而不開放大陸，需要這樣嗎？林濁水認為，台灣對中共政權態度可以嚴正，但對大陸人民應該存善意，台南市長黃偉哲也呼籲，只要檢疫能量允許，應對陸生返台持開放態度。

藍營的批評更尖銳，認為民進黨根本是雙重標準，打著人權反人權，防疫遇到政治就轉彎，對陸生返台設下重重阻礙，對美、日政要卻大開方便之門。美國、日本疫情都非常嚴重，美國衛生部長率團來訪、日本前首相悼念李前總統，都特例打破正規檢疫限制，還搬出所謂「外交特權」、「外交泡泡模式」等說詞合理化雙重標準。

其中以林濁水區隔中國與中共的觀點，最具有戰略高度。美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧發表中國政策演說，對兩者都做了明確的區隔，對中國人民友好，但嚴厲批評中共的政策與作為。自詡「務實台獨工作者」的賴清德副總統，卸任民進黨主席卓榮泰，去年選舉時都曾強調民進黨對陸戰略是「反共不反中」。但選後民進黨政府實際作為，不只未區別對待大陸政府和人民，甚者如林濁水所言，實際上是顛倒過來，對大陸民眾嚴厲、對大陸政府寬待。

民進黨政府忽視大陸民意，對台灣長期利益而言，無疑是引鳩止渴。兩岸關係從來就不只是單純的政府與政府的互動，深層來說，兩岸關係的根本，在於兩岸人民之間的交流與情感，包括歷史、文化、經貿、教育等各種面向。社會底層的兩岸關係才是兩岸政府、領導人更迭，雙方關係仍能維持穩定的關鍵因素。以兩岸人口、面積、經濟、軍事力量等硬實力的差距，台灣維持和平的最主要憑藉，在利用軟實力發展大陸社會對台灣的好感，而陸生是培養下一代友台派最有效方法。

然而目前民進黨政府種種的作法，卻是在摧毀兩岸關係的穩定基礎，從陸生、陸配到小明，蔑視人權與雙重標準，煽動的是兩岸社會間的仇恨情緒，讓大陸方面的武統、極端聲音高漲。民進黨不可能未察覺大陸的民情變化，然而蔡政府卻仍不改作法，置台灣於險境，其用意為何？

兩岸關係是台灣繞不過去的檻，民進黨可以尋求「理念相近國家」的支持，但終究難以形成實質的攻守同盟。根據美國芝加哥商會的數據，只有不到4成的美國民眾支持兩岸衝突時出兵幫助台灣。這是台灣人必須正視，殘酷又痛苦的現實。天助自助者，在國際援助有限的情況下，兩岸關係的經營，才是台灣應著重的戰略面向，也是台灣安全的真正關鍵。

蔡政府有意釋出宋楚瑜可能接掌海基會董事長的訊息，似有意緩和兩岸緊張關係，但民進黨如果漠視大陸民意變化，未釋出善意，再多的政治口水、再美好的願景暗示、再華麗的文青包裝，都將難以扭轉當前的困境，減輕兩岸走向雙方都不願意樂見的終局。

區別對待陸生、陸配與小明，看似小事，卻彰顯民進黨大陸政策最核心的錯誤：不但不爭取大陸人民的好感，反而把大陸民心推向「仇台」與「武統」思維。兩岸關係最緊張時刻，陸委會卻對大陸學生來台設下障礙，不利下一代親台派的養成，非常不智。

蔡政府應從兩岸關係大局及人權、人道的關懷出發，重新調整選後的兩岸政策與路線，否則不僅傷害台灣的形象，傷害兩岸關係的和平基礎，民進黨自己也將受創。