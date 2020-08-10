美國衛生部長阿札爾9日搭乘行政專機降落台灣，綠營鼓掌叫好，如果仔細分析美國從打台灣牌以來的種種作為，除了惹怒大陸外，台灣到底得到什麼實質好處，似乎沒有。

就以阿札爾訪台而言，台美早在3月就共同發表《台美防疫夥伴關係》聯合聲明，目前已經8月，雙方除了口罩與防護衣相互資助外，其他領域並無顯著進展。

美國在6月間，從美國藥廠買下未來3個月生產的幾乎所有治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」，集合全球最優秀醫療人才的美國，在新冠疫苗研發上領先全球，但無論是藥與疫苗，目前都沒聽聞美國大方給台灣或分享。

台灣一直以來渴望成為國際社會承認的一員，但美國總統川普退出世衛組織，不斷挑戰世貿組織，對聯合國也不斷威脅，對台灣融入國際格局，全無幫助。

無論是市場或全球政治，小企業與小國需要被保護，因此崇尚合作、力挺規範，方能約束大企業與大國，防止大吃小；美國可以全面退群，自成一格，台灣完全沒有此條件，少了美國在國際組織挺台，豈不更慘。

美國對台軍售也愈來愈毫無限制，外電傳出美國擬出售4架最先進的「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機給台灣，說穿了，就是挑釁，把台灣推向險境。

如果美國打台灣牌，台灣經濟以翻倍成長、成為聯合國一員、人民日子也過的更好，相信北京也頭痛，因為這證明美國比紅藍綠都還愛台灣，但事與願違，美國只是愛自己。