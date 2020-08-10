中共多次向美方傳遞希望維護和穩定雙邊關係的訊息，但川普總統及華府鷹派心意已決，全盤否定過去50年的美中交往接觸結果，以「衝突、敵對、壓迫」取而代之。

美中關係不單面對短期軍事衝突風險，更可能陷入長期「全方位系統性對抗」，澳洲前總理陸克文在《外交事務》季刊以〈慎防亞洲八月炮火〉專文警告，星星之火可以燎原，當務之急是如和平安度過未來幾個月，而台灣正處在暴風中心。

美中關係加速惡化，最近更如自由落體般下墜，美國國務卿蓬佩奧「畫時代」的演說「共產中國與自由世界的未來」，等同正式宣告終結美中政治、經濟及社會接觸，開啟全面對抗衝突時代。除了激烈言語攻擊，在過去半個月，美國採取了一系列壓制中國的措施，小者如對中共及香港官員的制裁，嚴重者，除了要「華為」從5G國際市場消失外，更鎖定騰訊WeChat、字節跳動TikTok等大陸社群媒體，最近又宣布將擴大「乾淨網路」計畫，一舉控管大陸電信業者、程式市集、雲端儲存及海底電纜。

至於雙方在有關南海、東海、台海、香港、新疆的政治、軍事、外交層面敵對更是逼近衝突邊緣。令人遺憾的是，頂著美國首席外交官的光環，蓬佩奧顯然不了解或是刻意扭曲中國、尼克森總統與季辛吉以及美國過去50年外交政策，論述中存在事實與邏輯誤謬，好似美中接觸50年的成果已從歷史中消失，中國的崛起只是創造了「科學怪人」。

美國學者挑戰蓬佩奧指出，假如不是尼克森打開中國大陸之門，大陸發展仍停留在毛澤東、文革時代，或是與北韓相同，今天的世界局面如何？甚至台海能維持和平穩定，台灣民主政治蓬勃發展，都與此有相當關係。許多亞洲國家在美國的安全保護下，依賴中國大陸市場，創造、享受了經濟成長與全球化的成果。

蓬佩奧提出的口號與做法常常自相矛盾，美國要透過「接觸、給力」中國大陸人民，以及團結自由國家來改變中國大陸政權，但美國全面打擊中共只是激起了中國人民的反感及民族主義；限制中國旅客、學生、學術界及企業界人士到美國的簽證，取消雙邊交流計畫，只是阻斷了與中國人民的接觸管道。

聯合民主國家對抗中共是美國外交策略的基石，聯盟仰賴嚇阻力量，其中不可動搖的道德承諾是先決條件，但川普政府實際作為卻是「美國優先」、分離友邦、自絕國際機制、放棄國際領導責任，產生了中國擴張規模史無前例，而盟邦及夥伴對美國懷疑同時飆升的詭異現象。美國「外交關係委員會」會長哈斯指出，蓬佩奧讓美國選擇了一條注定失敗的道路。

美中都面臨國內的重大挑戰與壓力，企圖將焦點轉移到外部，這種狀況下的外交決策及作為導致衝突的機率最高，這也是陸克文憂慮美中在未來幾個月中，因陷入美國總統大選或中國內部的政治角力，而發生衝突。

中共體察到這種「零和、非理性、盲目對抗」只會導致玉石俱焚，因此外交部長王毅喊話隨時可與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可拿到桌面上來談。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則發表文章，除警告不要把雙邊關係推到危險境地，更強調中美關係健康穩定發展符合中美人民及世界各國的共同願望。但對川普政府而言，美中關係及美國政策已走上不歸路，中國的呼籲只是耳邊風。

面對當前非常情況，台灣處境最為尷尬，雖然台美相互呼應，關係空前友好，但由於美中關係全面交惡，台灣安全風險與威脅隨之升高，而美方並未給予明確安全承諾。《國家利益》日前一篇專文指出，與其辯論若中共攻擊，美國是否應該協防台灣，更重要的問題是美國能否成功防衛台灣。結論指出，除非美國利益直接受到威脅，無論軍事失敗風險或是險勝後要繼續防衛台灣而承受重大財政耗損，這對美國政策而言都不合理。

八月炮火發生機率或許不高，但在各界普遍對川普的中國政策感到悲觀，對美國承諾失去信心之際，實在難以理解為何民進黨政府仍拒絕分散風險，要拿台灣安全豪賭。