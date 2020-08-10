遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市建管處日前同意復工，北市議員簡舒培認為柯市府想盡辦法要為遠雄開後門復工，控告柯文哲涉嫌圖利遠雄。但柯又拿出脫身術，直說「我佛慈悲，阿彌陀佛」。

柯文哲說，法鼓山果東法師告訴他，如果不想回答問題就說「我佛慈悲，阿彌陀佛」，於是乎今年520蔡總統就職典禮前夕，柯被問到有沒有看過蔡英文、賴清德在黨內初選時互打的電郵紀錄時，他即以此話當擋箭牌。

總統府公布監察院長由陳菊出任，陳菊宣布未來將辭去所有政黨職務、退出政黨時，柯又回「我佛慈悲，阿彌陀佛」，還補上「天佑台灣」，酸味十足。當高雄市長補選候選人陳其邁說存款13萬時，柯再回「我佛慈悲，阿彌陀佛」。

陳其邁的話連鬼都不相信，但柯文哲說出「我佛慈悲，阿彌陀佛」的時候，又何嘗不是？柯說話向來反覆，也都有政治動機。例如，防疫遠不如新北市超前部署，新北市長侯友宜主張應對入境者全面普篩時，柯狠酸不是用喊的，卻立刻要求搭捷運要全程戴口罩，否則開罰且拒絕運送。

再來是大巨蛋，安全爭議始於柯第一任期內，柯敲鑼打鼓批評大巨蛋是弊案，硬是蹭遠雄，打算要把大巨蛋變成爛尾樓後拆掉，結果5年過去，柯連任市長，遠雄花錢把大巨蛋的殼愈蓋愈完整，市府卻准許復工，安全問題頓成空包彈。

面對種種質疑，柯文哲始終對細節沒說清楚，日前更對復工之事，直言「我核准，我負責」，此話與衛福部長陳時中面對美國衛生部長阿札爾來台不必隔離的政治性語言不謀而合。看來柯、陳都把自己當神，老百姓只能「阿彌陀佛」自求多福。