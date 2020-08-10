美國這兩年賣給台灣的武器，思維有轉變，開始賣能打到對岸300公里內的裝備，如海馬斯多管火箭即是一例。兩岸和緩時，曾有「退兵三百里」之倡議，印象中，李登輝擔任總統時也提過，只是他說一下就不說了。如今卻是中共機艦繞台，美國售我可以打到對岸的武器，兩岸不但沒退兵，還前進了300公里。

美方以前賣武器給台灣，主要是防衛性質，即便賣M1A2戰車，如果中共不打過來，不上岸，戰車也派不上用場。李前總統時代發生台海危機，大陸飛彈恫嚇台灣，美國賣愛國者飛彈也是防衛之用。

總之，美方軍售有條界限，過了線，不管台灣怎麼爭取，美方都不賣。這條線也界定的很簡單，就是不給可以直接打到對岸的武器。但在美國反中後，這條線模糊化，美國開始售台「守中帶攻」的武器。

海馬斯多管火箭最遠可以打到300公里，等於是短程飛彈。中科院研製的雷霆2000多管火箭，只打幾十公里，現要研發打遠些，最多也只能打到海峽中線。

從軍事層面言，美售我打擊對岸源頭的武器，而且定了個300公里的範圍，當台灣有了這些「守中帶攻」的裝備，就逼得大陸有些部署必須退到500公里才安全。也就是這樣的台海作戰指導，美售我岸置的魚叉飛彈，售我MQ-9大型無人機等。

兩岸軍事對峙迄今，有些漸次演變。蔣經國時代大陸撤福州軍區，真有退兵300里味道，共機也不出海，當然，那時中共空軍實力在我之下，我形勢比中共強。李登輝時代後期，共機出海但不過中線，福建當年沒有重要海軍基地，也不會無故通過台灣海峽航道，沒有大規模地面部隊進駐，亦有其政治象徵意義。

陳水扁時代，主要攻防是大陸在東南沿岸部署的千枚飛彈。扁政府要求撤除，陳水扁還一度主張應銷毀。如兩岸情勢緩和，中共撤除部署於沿岸飛彈，並非不可能。儘管飛彈可以機動，撤除後隨時可來，但只要中共肯「後退部署」，還是有政治意義。

到馬政府時代，已不提飛彈撤除，大陸機艦開始遠海長訓，但因兩岸關係緩和，馬政府沒對外公布，而中共兵力剛嘗試跨出第一島鏈，小心異常，也很低調。

現在大陸軍力大幅成長，與美軍在太平洋較勁，兩岸退兵三百里建立非軍事區的構想，不但沒實現，反而前進三百里，面對面對峙。美國賣「守中帶攻」的裝備給台灣，一是認為台灣有這些裝備才能守得住，換言之，美方開始鼓勵國軍戰略要調整，不能一直被動。此外，美打台灣牌，也是加碼軍售的原因。就兩岸言，打了就雙輸，一定要有戰略定力，維持和平，避害趨利。