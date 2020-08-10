成立不久的香港警方國安處，10日拘捕《蘋果日報》創辦人、泛民陣營大佬黎智英及其子連同壹傳媒幹部共7人，並搜查壹傳媒總部和黎智英辦公室。此次行動是《香港國安法》生效後，警方拘捕的「最大咖」反對派成員，背後意義和訊號值得深究。

有分析指此次拘捕行動，是對上周美國宣布制裁11名大陸及香港高級官員的回應和反制，並預測此舉將刺激美方擴大制裁範圍。這說法有一定道理，但並非完全貼切。從時間點看，美方選在周五宣布制裁名單，中方在次周一立刻拘捕「重要指標性」人物黎智英，確有幾分過招的感覺。

然而，如果從6月30日晚《香港國安法》正式生效算起，觀察香港警方尤其是國安處的一連串動作，可以看出前後部署或有意為之。香港「國安首案」發生在7月1日，當天23歲的餐廳服務生唐英傑攜帶港獨旗、駕駛機車衝撞員警，遂以「煽動分裂國家和恐怖活動」被拘捕。此案並不是警方主動偵辦，某種程度上屬於「被動式」執法，執法對象亦非公眾人物或政客。

而真正具有指標意義的行動，是7月29日晚香港警方以「組織、策畫、實施及參與分裂國家」及「煽動、協助、教唆及資助他人分裂國家」罪名，大動作拘捕年僅16至21歲的青年港獨組織成員鍾翰林等4人。警方資料顯示，4人被發現在網路成立港獨組織，言下之意他們違反了「不溯及既往」原則，在《國安法》生效之後仍然從事港獨活動。

同樣，此次拘捕黎智英等壹傳媒幹部7人，亦是警方主動偵辦的結果。警方稱7人涉「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。同時，香港警方還對具有美國共和黨背景的黎智英助手Mark Simon發出通緝令。上述動作中傳遞出兩大訊息：

第一，《香港國安法》所名列的「四宗罪」中，香港警方目前行動所採用的理由已經包含「三宗罪」，只差「顛覆國家政權罪」還沒引用。令人聯想到7月上旬香港反對派陣營舉辦的立法會初選，被北京駐港機構定性為涉「顛覆國家政權」，而初選企畫人戴耀庭很快被港大解僱。因此，香港警方國安部門下一步是否以初選為切入，偵辦首個「顛覆國家政權罪」案件？

第二，據港媒報導，《香港國安法》生效後，Mark Simon再未返港，選擇往返台灣和美國兩地處理事務，可見其已經做好充分準備。此次港警強調黎智英等人觸「勾結外國和境外」，又對Simon發出通緝令，既可以解讀為指向美國政治勢力，又可以暗指台灣為Simon提供活動場所。未來隨著中美圍繞香港議題持續較勁，台灣的政黨、機構、組織或個人是否也會捲入港警的「國安案件」中？以目前情勢看，不無可能。

（作者為智庫研究員）