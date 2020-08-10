香港警署國安處10日以壹傳媒集團創辦人黎智英等7人，涉嫌勾結外國勢力，違反國安法罪名將他們逮捕。黎智英的被捕，不僅和他反中的政治主張有關，最關鍵的是還牽涉到了美中台間在政治與經濟上的互鬥。未來，台灣在和川普政府互動時，必須如履薄冰，謹慎處之，否則川普給予台灣的糖蜜，很可能成為我們的毒藥。

全世界的中國問題專家，包括美國，都有一個通識。專家們都認為，任何國家在處理對中國的問題時，一定要顧及近代中國百年屈辱歷史形成的「面子」，否則，所有的努力都將付諸東流，甚至得到極端的反效果，引來中國的反擊。

中國共產黨統治下的中國，近代經歷了外國列強瓜分、軍事欺凌及侵略的屈辱。因此，中共領導階層在走向「中華民族復興」的道路上，最為忌諱的，就是有任何外國勢力，仗著經濟、政治或軍事不當干預及欺壓他們。

美國總統川普是個生意人，他講求的只有自己的利益。儘管他身邊的中國問題專家都曾經提醒他，注意中國領導階層的這個「面子」，但是在爭取連任利益至上的考量下，川普最近對中國及香港採取了一連串的制裁動作。

針對香港實施國安法，川普先是取消香港的特殊待遇，日前又宣布制裁中國大陸與香港多名與實施國安法有關的官員。當中，包括香港特首。

川普的這一連串做法，在中國大陸領導階層的眼中，就是赤祼祼的干預內政，把他們推回到過去的百年屈辱當中。如果他們不對美國有所回應，必然無法給予14億中國人交代。

更何況黎智英還做足了外觀上有「勾結外國勢力」的動作。今年5月24日，黎智英在他報紙的頭版上，刊登給美國總統川普的請願信，並發起「一人一信救香港」活動。黎智英還公開在媒體鏡頭前向川普喊話：「總統先生，你是唯一能救我們的人，如果你救了我們，阻止中共侵略香港，你同時也拯救了全世界。」

黎智英這些動作，等於是在挑戰中共領導人的忍耐底線。沒想到，川普為了救他的個人選情，果真對香港實施了一連串的制裁動作，絲毫不給中共領導人面子，逼得中共不得不盡速的對黎智英等人動手，宣示香港的主權在中國，不在美國。

現在的台灣，等於是港版的黎智英。川普派他的衛生部長來台灣，表面是加強與台灣合作，實際上是要藉此給中共當局難看，逼迫中共讓步。但川普這個友台的動作，太過牽強，弄到他的衛生部長當著蔡英文的面前致謝辭時，還稱呼她是「習主席」，笑翻天下。

很可能，共和黨的川普會在80多天後的總統大選中下台。台灣在應對川普的友台手法時，得小心謹慎，免得激怒了可能接掌美國白宮的民主黨人。黎智英向川普求救的前車，民進黨政府在應對川普的友台時，得為殷鑑。

（作者為資深媒體人）