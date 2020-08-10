媒體報導，美國國務院和國家安全委員會提議，讓美國與台灣簽訂「自由貿易協議」(FTA)。然而，貿易代表萊特海澤認為，台灣存在貿易保護主議，已經否決了這項提案，也對看來有機會大幅躍進的「美台貿易協定」踩了煞車。萊特海澤之所以如此，最主要原因當然是迄今我國仍以美豬使用「瘦肉精」(萊克多巴胺)，有害人體健康為由，禁止美豬進口所致。

然而，和美國提議簽署「自由貿易協定」(FTA)，正如同蔡政府三番兩次說要加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)或和其他國家簽署貿易協定一樣，都是屬於「假議題」，只是用來誆哄國人同胞，裝成政府很努力在爭取來安撫民眾而已，其實完全沒有意願要真正簽署或加入。

為何如此？因為，如果真要簽署「自由貿易協定」，必須要簽署國相互開放市場；雖然我國的強勢產業有機會獲得更大商機，但勢必也要大幅開放農業和弱勢產業的貿易才行；而大幅度開放農業貿易，將衝擊到台灣的農業生產和農民收益，連帶付出「選票」的代價；對精於選舉的民進黨而言，凡事都可以商量，但損失選票和國會席次可是萬萬不可，所以涉及簽署自貿協定的所有說法和動作，其實只是糊弄國人，必要時再甩鍋給北京，說是中國大陸打壓所以無法簽署，不就萬事OK了？

無論是美國的瘦肉精豬肉，或是日本核災地區的核食，其實美國人和日本人都在食用，難道美、日人民「命賤」，台灣人民「命貴」，所以必須採用高於美日的食安檢驗標準？絕對不是，而是民進黨在國民黨執政時，長期宣傳瘦肉精和核能的可怕過頭，讓民眾畏懼成性，若驟然改變同意進口，一方面難以自圓其說，另方面將流失相當選票，當然只好以拖待變；反正經濟成長率雖然難看，至少還是亞洲四小龍之首，只要宣傳得當，民眾就會買單，有無簽署自貿協定自然不是那麼重要。但為了安撫有識之士或專家學者的批判，好歹要裝出一副認真要簽署的樣子，反正沒幾個人看得出真相；要真有人拆穿了「國王新衣」，否認到底就是了，沒有幾個國人了解真相或真正在意，只要選票不會減少就好，不是嗎？

如若不信，目前我國有機會簽署貿易協定的，絕對不只美國和日本，包括歐盟、印度、越南、菲律賓、澳大利亞、加拿大等不看北京臉色的國家，都是我們可以簽署的對象，但我們並未看到政府和它們諮商貿易協定，就知道這其實只是蔡政府的假議題，只要台灣貿易和經濟還過得去，傻瓜才會開放市場去得罪農民和企業─「國家競爭力」拿得到選票嗎？萬一別的黨真的執政，再讓他們去扛，民進黨還可以順勢批判，再撈一次、兩次、多次的政治利益，不是嗎？

（作者為中國文化大學全球商務系兼任副教授）